Gece saat 02.00 sıralarında Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1467’nci Sokak’ta görevli hakem Emre Kaya ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 27 yaşındaki yardımcı hakem sol baldırından bıçaklandı.

Emre Kaya hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

Saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından hakem Emre Kaya, kendi imkanlarıyla Alsancak Devlet Hastanesi’ne gitti. Hafif yaralanan Kaya, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. İlk ifadesinde saldırganı tanımadığını söyleyen Kaya, “Niye bakıyorsun” diyerek kendisine saldırıldığını aktardı.

Saldırganlar gasp suçuna da karışmış

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada, Emre Kaya’yı bıçaklayan Ş.Ö. ile beraberindeki Y.K. ve N.C.Ç.’nin aynı gün Karşıyaka’da bir vatandaşı gasp ettikleri de belirlendi.

Polis yakaladı, mahkeme tutukladı

Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ö., Y.K. ve N.C.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakem değişikliği yapıldı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bıçaklı saldırıya uğrayan Emre Kaya’nın yerine, Altay-Eskişehirspor maçında Muğla bölgesi hakemlerinden Alişan Küçükkocak’ı yardımcı hakem olarak görevlendirdi.