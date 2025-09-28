27 Eylül sabahı saat 06.45’te Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9), Seferihisar açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) kısa süre içinde aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde lastik bot içerisinde 32 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenler yakalanarak karaya çıkarıldı.

Dikili’de sürüklenen bottaki 35 göçmen kurtarıldı

Aynı günün erken saatlerinde, saat 03.55’te, Dikili ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan bir lastik bot yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-107) hızlı şekilde müdahale etti. Arızalı bottaki 35 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı ve kıyıya çıkarıldı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan ve kurtarılan toplam 67 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

Kaçak göçmen geçişleri sürüyor

Ege Denizi, özellikle yaz aylarında artan düzensiz göçmen hareketliliği nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın en yoğun görev yaptığı bölgelerden biri olmaya devam ediyor. Sıkı denetimler ve radar takipleri ile çok sayıda yasa dışı geçiş girişimi engelleniyor.