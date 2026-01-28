İzmir şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gaziemir, kentin merkezdeki en yüksek noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Yemyeşil ormanları ve temiz havasıyla öne çıkan ilçe, özellikle hafta sonları şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği sakin bölgeler arasında yer alıyor.

Havayoluyla gelenlerin ilk karşılaştığı ilçe

Çok turistik bir merkez olmamasına rağmen Adnan Menderes Havalimanı sınırları içerisinde yer alması nedeniyle, İzmir’e hava yoluyla gelen ziyaretçilerin ilk karşılaştığı ilçe Gaziemir oluyor. İlçede bulunan Fuar İzmir, uluslararası fuarcılık standartlarında hizmet veren önemli yapılar arasında gösteriliyor.

Fuar İzmir ilçeye hareketlilik katıyor

2015 yılından bu yana hizmet veren Fuar İzmir, 240 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük fuar merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Havalimanına 10, şehir merkezine ise yaklaşık 15 dakika mesafede yer alan fuar alanı; restoranları, ofisleri, tiyatrosu ve seminer salonlarıyla farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Doğayla baş başa bir alan olarak öne çıkıyor

Gaziemir sınırları içerisinde yer alan Sarnıç Gölet ve Mesire Alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Yaklaşık 350 dönümlük çam ormanlarıyla çevrili alan, temiz havası ve manzarasıyla ziyaretçilerine sakin bir ortam sunuyor. Doğa yürüyüşü yapmak, piknik yapmak ya da sadece dinlenmek isteyenler için alan içerisinde restoran ve piknik bölümleri yer alıyor. Gün batımında oluşan manzara ise göletin en çok ilgi gören anları arasında gösteriliyor.

Toplu taşımayla ulaşım mümkün

İzmir merkezden Sarnıç Gölet’e toplu taşıma ile gitmek isteyenler, Menemen–Cumaovası güzergahında sefer yapan treni kullanarak Sarnıç durağında iniyor. Buradan 705 Ayrancılar–Sarnıç Aktarma Merkezi ESHOT hattına binen ziyaretçiler, Sarnıç Gölet durağında inerek alana kolayca ulaşabiliyor. Ulaşım kolaylığı ve doğal yapısı, bölgeyi hafta sonu kaçamakları için cazip hale getiriyor.