Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İnsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve İzmir Gıda Bankası Derneği (İNSANDER) tarafından yürütülen aşevi çalışmasını ziyaret ederek yemek dağıtım programına katıldı. Saygılı, program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde takip etti.

“İnsanı merkeze alan bir hizmet”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Saygılı, yürütülen çalışmanın toplumsal dayanışma açısından önemli bir örnek olduğunu belirtti. Aşevi faaliyetlerinin paylaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade eden Saygılı, bu tür hizmetlerin toplumun farklı kesimleri arasında bağ kurduğunu dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür

Saygılı, söz konusu çalışmaya katkı sunanlara da teşekkür ederek, “Bu hayra vesile olan İhsan Canik başta olmak üzere İNSANDER ailesine, gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetlerin artarak sürmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.