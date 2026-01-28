Son Mühür/ Beste Temel - Sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını yıl boyunca sürdüren Karşıyaka Belediyesi, kışlak mücadelesi kapsamında yeraltı altyapı sistemlerinde ilaçlama uygulamalarını hayata geçirdi. Belediye bünyesindeki haşereyle mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, bahar ve yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve hamam böceği gibi türlerin kaynağında kontrol altına alınması amaçlandı.

İlçe genelinde etap etap

Kış dönemi çalışmaları kapsamında rögar ve mazgallar başta olmak üzere yeraltı altyapı hatlarında detaylı ilaçlama uygulamaları gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Mustafa Kemal, İnönü, Cumhuriyet ve Fikri Altay mahallelerinde işlemler tamamlandı. Meteorolojik koşullar doğrultusunda hazırlanan planlama kapsamında çalışmaların ilçe genelindeki tüm mahallelerde etaplar halinde sürdürülmesi hedeflendi.

“Daha sağlıklı bir kent için”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, haşereyle mücadelenin yalnızca yaz aylarına bırakılmadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Haşereyle mücadele yılın 12 ayı planlı biçimde yürütülür. Kış döneminde yapılan ilaçlama uygulamalarıyla bahar ve yaz aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlandı. Tüm mahalleleri kapsayan bu mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Hedefimiz daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Karşıyaka.”