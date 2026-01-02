Son Mühür- Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir ve çevresi ile Ege Denizi için hafta sonunu kapsayan bir dizi "sarı" kodlu acil durum uyarısı yayımladı. 3 Ocak Cumartesi sabahının ilk saatlerinden itibaren başlayacak olan olumsuz hava koşullarının, pazar gecesine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kıyı Ege’de kuvvetli sağanak ve sel riski

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak Cumartesi günü saat 03:00’ten itibaren İzmir il genelinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle kıyı kesimlerinde etkili olacağı tahmin edilirken; vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi risklere karşı uyarıldı. Yağış anında rüzgarın da şiddetini artırmasıyla ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Kara ve denizde "Fırtına" Alarmı

Hafta sonu boyunca İzmir genelinde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Karada rüzgar hızının saatte 50-70 km hıza ulaşması beklenirken, Ege Denizi’nde durum daha kritik bir hal alacak. Kuzey Ege’de fırtınanın şiddetinin 9 bofor kuvvetine (75-90 km/saat) kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında ciddi aksamalar yaşanabileceği vurgulanarak denizcilerin ve bölge halkının tedbirli olması istendi.

Soba zehirlenmeleri ve çatı uçmalarına dikkat

Kuvvetli fırtınanın beraberinde getireceği tehlikeler konusunda detaylı bir liste yayımlayan yetkililer, özellikle şu risklere dikkat çekti:

Çatı uçması ve ağaç/direk devrilmesi.

Güney yönlü rüzgarlar nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri.

Ulaşım ağlarında meydana gelebilecek aksamalar.

Geçerlilik süresi ve etkilenecek bölgeler

Uyarılar başta İzmir’in merkez ilçeleri (Konak, Karşıyaka, Bornova vb.) olmak üzere; kuzeyde Bergama ve Dikili, batıda ise Çeşme ve Karaburun gibi tüm dış ilçeleri kapsıyor. Hava muhalefetinin 4 Ocak Pazar günü saat 23:59’a kadar etkili olması, yağışların ise pazar sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmeye başlaması bekleniyor.