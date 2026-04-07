Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yeniden Sinematek" gösterimleri, nisan ayı boyunca sinemaseverleri derinlikli bir yolculuğa davet ediyor. Bu ayki program, "Var Olmanın İzleri: Zaman ve Hatıra" temasıyla kentin tarihi mekanlarından Elhamra Sahnesi’nde hayat bulacak. Her pazar akşamı saat 19.00’da perdesini açacak olan etkinlik serisi, dünya sinemasının ödüllü belgesellerini İzmirlilerle buluştururken, yönetmen söyleşileri ve yaratıcı atölyelerle sinema kültürünü zenginleştirmeye devam edecek.

Gazze’den yükselen bir çığlık

Nisan ayının ilk önemli buluşması, 12 Nisan Pazar günü Sepideh Farsi’nin yönetmenliğini üstlendiği "Yüreğini Eline Al ve Yürü" filmi ile gerçekleşecek. 2025 yılı yapımı olan ve Fransa, Filistin, İran ortaklığıyla hayata geçirilen bu sarsıcı belgesel, Chicago ve Atina uluslararası film festivallerinden "En İyi Belgesel" ödülleriyle dönerek başarısını kanıtladı. Film, yönetmen Farsi’nin Gazze’deki genç fotoğrafçı Fatima Hassouna ile yaptığı dijital görüşmeler üzerinden şekilleniyor. Ölümlerin gölgesinde dünyayı gezme hayalleri kuran ancak vatan sevgisi ağır basan Fatima’nın gözünden savaşın ve dramın en yalın halini beyaz perdeye yansıtan yapım, izleyicilere unutulmaz bir tanıklık sunacak.

Deneysel bir başyapıt: Güneşsiz ile görüntünün anlamına yolculuk

Programın ikinci haftasında, 19 Nisan Pazar günü sinema tarihinin kült isimlerinden Chris Marker’ın "Güneşsiz" (Sans Soleil) adlı eseri izleyiciyle buluşacak. Institut Français iş birliğiyle gerçekleştirilecek gösterimde, 1983 Berlin Film Festivali’nden ödüllü olan bu deneysel belgesel, hafızanın katmanlarını ve görüntülerin dilsiz dünyasını sorguluyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından toplanan fragmanlar ve seslendirilen mektuplar aracılığıyla alışılmışın dışında bir sinema dili kuran Marker, seyirciyi sadece bir film izlemeye değil, zamanın ve mekanın ötesinde felsefi bir keşfe çıkmaya davet ediyor.

Dostluğun ve yılların öyküsü: Kum taneleri

Nisan ayının son pazar günü olan 26 Nisan’da, Sarah Gross’un sekiz yıllık emeğinin ürünü olan "Kum Taneleri" belgeseli sahne alacak. Goethe Institut katkılarıyla düzenlenen gösterim, seksenli yaşlarındaki iki kadın dost olan Margot ve Barbara’nın ilham verici hikayesini konu ediniyor. İngiliz ve Alman iki dostun, değişen siyasi dengelere ve akıp giden zamana direnerek korudukları arkadaşlıklarını merkezine alan film, kolektif bir olgunlaşma sürecini sanat ve anılar eşliğinde işliyor. Gösterimin ardından yönetmen Sarah Gross’un bizzat katılacağı söyleşi, izleyicilere filmin perde arkasını ve temalarını derinlemesine tartışma fırsatı sunacak.

Sanatın dokunsal dünyası: Şekil ve renk ile kişisel hikayeler atölyesi

Sinematek etkinlikleri sadece izlemekle sınırlı kalmayıp, katılımcıları yaratıcı bir sürece de dahil ediyor. 27 Nisan Pazartesi günü saat 11.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan "Katmanlar Oluşturmak: Şekil ve Renk ile Kişisel Hikâyeler" atölyesi, yönetmen Sarah Gross yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. "Kum Taneleri" filminden ilham alan bu çalışmada katılımcılar, görsel ve dokunsal materyalleri kullanarak kendi hayat hikayelerinin yansımalarını sanata dönüştürme imkanı bulacaklar. Dili İngilizce olan ve sınırlı kontenjanla ücretsiz olarak sunulan bu atölyeye başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sayfası üzerinden yapılabilecek. Sinema tutkunları için nisan ayı, İzmir’de hatıraların ve zamanın izinde sanatsal bir şölene dönüşecek.