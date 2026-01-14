Karşıyaka Belediyesi tarafından yenilenen Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nın altında oluşturulan Kadına Saygı Müzesi, 3 Kasım tarihinde ziyarete açıldı. Cumhuriyet tarihinde farklı alanlarda iz bırakan kadınların hikâyelerinin yer aldığı müze, açıldığı günden bu yana ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Cumhuriyet tarihine iz bırakan kadınların hikâyeleri anlatılıyor

Kadına Saygı Müzesi’nde, Cumhuriyet döneminden günümüze kadar çeşitli alanlarda başarılarıyla öne çıkan yaklaşık 100 kadının yaşam öyküsü bulunuyor. Hikâyeler, kronolojik ve tematik bir anlatım düzeniyle ziyaretçilere sunuluyor. Sergileme düzeni, ziyaretçilerin alanı rahat gezebilmesi dikkate alınarak planlandı.

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördü

Müze, Karşıyaka başta olmak üzere farklı ilçe ve illerden gelen ziyaretçileri ağırladı. Bugüne kadar 8 binden fazla kişinin müzeyi ziyaret ettiği bildirildi. Yenilenen anıt ve müze alanı, özellikle çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle gezildi.

Uluslararası ödüllerle dikkat çekti

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Kadına Saygı Müzesi, İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri kapsamında iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Proje, “Çok Amaçlı Kullanım Mekanlarının Geliştirilmesi” ve “Kamu Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi” dallarında ödül kazandı.

Müzenin alanı ve tasarımı dikkat çekiyor

Kadına Saygı Müzesi, anıtın alt kısmında yer alan 110 metrekarelik bir alanda oluşturuldu. Kolon araları yanmaz malzemelerle kaplandı, iç mekânda akrilik kaplama kullanıldı. Sergiler, özel aydınlatmalı çerçevelerle ziyaretçilere sunuldu.

Vapur ile ulaşım mümkün

İzmir merkezden müzeye ulaşmak isteyenler, vapur ile Karşıyaka İskele’ye gelerek kısa bir yürüyüşle müzeye ulaşabiliyor. Müze, Karşıyaka Meydanı’nda yer alıyor.

ESHOT ile Kadına Saygı Müzesi’ne nasıl gidilir?

ESHOT ile müzeye gitmek isteyenlerin Karşıyaka İskele durağında inmeleri gerekiyor. Bu duraktan geçen hatlar şöyle sıralanıyor:

135 Doğançay – Karşıyaka

137 Yamanlar – Karşıyaka

742 Sancaklı Köyü – Karşıyaka

222 Şemikler – Karşıyaka İskele

853 Egekent Aktarma Merkezi – Karşıyaka İskele

126 Cumhuriyet Mah. – Karşıyaka

326 Mustafa Kemal Mah. – Karşıyaka

136 Örnekköy – Karşıyaka

361 Bahriye Üçok – Karşıyaka İskele

487 Demirköprü – Karşıyaka

920 Çiğli – Konak

Karşıyaka’nın yeni ziyaret noktaları arasında yer aldı

Yenilenen anıt ve Kadına Saygı Müzesi, Karşıyaka’nın kültürel durakları arasında yerini aldı. Müze, özellikle Cumhuriyet tarihine ve kadınların toplumsal mücadelesine ilgi duyan ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Açıldığı kısa sürede ilginin artarak devam ettiği gözlemleniyor.