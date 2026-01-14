Karşıyaka Belediyesi tarafından yenilenen Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nın altında oluşturulan Kadına Saygı Müzesi, 3 Kasım tarihinde ziyarete açıldı. Cumhuriyet tarihinde farklı alanlarda iz bırakan kadınların hikâyelerinin yer aldığı müze, açıldığı günden bu yana ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Cumhuriyet tarihine iz bırakan kadınların hikâyeleri anlatılıyor
Kadına Saygı Müzesi’nde, Cumhuriyet döneminden günümüze kadar çeşitli alanlarda başarılarıyla öne çıkan yaklaşık 100 kadının yaşam öyküsü bulunuyor. Hikâyeler, kronolojik ve tematik bir anlatım düzeniyle ziyaretçilere sunuluyor. Sergileme düzeni, ziyaretçilerin alanı rahat gezebilmesi dikkate alınarak planlandı.
Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördü
Müze, Karşıyaka başta olmak üzere farklı ilçe ve illerden gelen ziyaretçileri ağırladı. Bugüne kadar 8 binden fazla kişinin müzeyi ziyaret ettiği bildirildi. Yenilenen anıt ve müze alanı, özellikle çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle gezildi.
Uluslararası ödüllerle dikkat çekti
Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Kadına Saygı Müzesi, İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri kapsamında iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Proje, “Çok Amaçlı Kullanım Mekanlarının Geliştirilmesi” ve “Kamu Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi” dallarında ödül kazandı.
Müzenin alanı ve tasarımı dikkat çekiyor
Kadına Saygı Müzesi, anıtın alt kısmında yer alan 110 metrekarelik bir alanda oluşturuldu. Kolon araları yanmaz malzemelerle kaplandı, iç mekânda akrilik kaplama kullanıldı. Sergiler, özel aydınlatmalı çerçevelerle ziyaretçilere sunuldu.
Vapur ile ulaşım mümkün
İzmir merkezden müzeye ulaşmak isteyenler, vapur ile Karşıyaka İskele’ye gelerek kısa bir yürüyüşle müzeye ulaşabiliyor. Müze, Karşıyaka Meydanı’nda yer alıyor.
ESHOT ile Kadına Saygı Müzesi’ne nasıl gidilir?
ESHOT ile müzeye gitmek isteyenlerin Karşıyaka İskele durağında inmeleri gerekiyor. Bu duraktan geçen hatlar şöyle sıralanıyor:
- 135 Doğançay – Karşıyaka
- 137 Yamanlar – Karşıyaka
- 742 Sancaklı Köyü – Karşıyaka
- 222 Şemikler – Karşıyaka İskele
- 853 Egekent Aktarma Merkezi – Karşıyaka İskele
- 126 Cumhuriyet Mah. – Karşıyaka
- 326 Mustafa Kemal Mah. – Karşıyaka
- 136 Örnekköy – Karşıyaka
- 361 Bahriye Üçok – Karşıyaka İskele
- 487 Demirköprü – Karşıyaka
- 920 Çiğli – Konak
Karşıyaka’nın yeni ziyaret noktaları arasında yer aldı
Yenilenen anıt ve Kadına Saygı Müzesi, Karşıyaka’nın kültürel durakları arasında yerini aldı. Müze, özellikle Cumhuriyet tarihine ve kadınların toplumsal mücadelesine ilgi duyan ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Açıldığı kısa sürede ilginin artarak devam ettiği gözlemleniyor.