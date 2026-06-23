Youtuber Oğuzhan Adanar ve yanındaki Fehim Şen ile İsmail Tarıkçı, İzmir’de gece saatlerinde balık avlamak üzere kıyıya indiler. ‘Shore Jigging’ (kıyıdan sahte yemle avlanma) metoduyla avlanan Adanar gecenin geç saatlerinde dev bir balık yakaladı. Oltaya yakalan bu dev balık, çoğunlukla büyük ekiplerce ve maliyetli ekipmanlarla yalnızca derin denizlerde yakalanabilen bir Bluefin Tuna Orkinos olduğu tespit edildi.

Orkinos kolay pes etmedi

Nadir görülen Orkinos balığını yakalamak hiç de kolay olmadı. Sabaha karşı başlayan mücadele, gün doğumuna kadar devam etti. Oltaya yakalanan büyük ve güçlü Bluefin Tuna Orkinos’un kurtulmak için kayalıkların altına kaçma çabaları misinayı hızla boşalttı ve olta makinesinin aşırı ısınmasına sebep oldu. Grup, ısınmayı engellemek adına makineye soğuk deniz suyu döktü.

Sabah ışıklarıyla elde edilen başarı

Kıyıdaki kayalıklarda bu güçlü balıkla cebelleşmek oldukça tehlikeli olsa da ekip, normal şartlarda amatör balıkçılıkta yakalanması neredeyse imkânsız olan bu balığı uzun bir mücadele sonucunda kontrol altına almayı başardı. Olayın ardından büyük bir sevinç yaşandı. Oğuzhan Adaner yaşadığı gururu şu sözlerle anlatıyor: "Oğlumun adı Tuna. Yakalanan balık da Bluefin Tuna Orkinos olunca böyle bir balığı yakalamak zaten büyük bir mutluluktu ama adını taşıyan bu balığı tutmak benim için ayrı bir anlam ve hatıra oldu. Bu yüzden benim için manevi değeri de çok yüksek."

Tarihi anlar kaydedildi

Oğuzhan Adaner ve ekibi, bu zorlu ve mutlu anları anbean kayda aldı. Ayrıca, Bluefin Tuna Orkinos balığı yasal olarak kayıt altına alınması zorunlu olan türlerden olduğu için, ekip Menderes İlçe Başkanlığına giderek av kaydını yaptırıp diğer gerekli tüm işlemleri eksiksiz şekilde yerine getirdi.