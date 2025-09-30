Son Mühür/ Beste Temel - Aliağa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediyesi Arama Kurtarma (ABAK) iş birliğiyle düzenlenen “Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi”, vatandaşların ve belediye personelinin afetlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağladı.

Eğitim iki oturumda yapıldı

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimler iki oturum halinde düzenlendi. Katılımcılara deprem, yangın, sel gibi afet türlerine karşı alınacak önlemler, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, temel ilk yardım uygulamaları ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri aktarıldı.

Eğitim sonunda vatandaşlar ve belediye personeli, afet anında hızlı ve bilinçli hareket etmenin hayat kurtarıcı önemini bir kez daha kavradı.

“Doğru bilgi hayat kurtarır”

Açılış konuşmasını yapan Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, afetlere karşı hazırlığın önemine dikkat çekti. Öztürk, şu ifadeleri kullandı: “Her türlü afete karşı bilinçli, eğitimli ve donanımlı olarak hazır olmak zorundayız. Alacağımız önlemler hem kendi hayatımız hem de sevdiklerimizin hayatı için büyük önem taşıyor. Afet anında doğru bilgi ve doğru müdahale hayat kurtarır. Bu bilinçle 2021 yılında Aliağa Belediyesi Arama Kurtarma teşkilatımızı kurduk. Afetlere karşı hazırlıklı olmamız ve farkındalığımızın yüksek olması toplumsal bir zorunluluktur.”