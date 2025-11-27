Son Mühür- DİSK Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, dün akşam saatlerinde bazı basın organlarında çıkan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın belli şartlarla iade edilen işçileri yeniden işe alacağı” yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

GECİKMİŞ ÜCRETLER VE İADE EDİLEN İŞÇİLERİN DURUMU MASADA

Sendikanın açıklamasına göre, DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, geçtiğimiz hafta Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki temel konu masaya yatırıldı: gecikmiş ücret alacakları ve şirketlere iade edilen işçilerin yeniden işe dönmesi.

Belediye Başkanı Tugay’ın görüşmede, belediyenin mali durumuna bağlı olarak ödeme gecikmeleri yaşandığını belirttiği ve konunun çözümü için belediye bürokratlarının çalışma yürüteceğini ifade ettiği aktarıldı.

İADE EDİLEN İŞÇİLER İÇİN KOMİSYON KURULMASI KARARLAŞTIRILDI

Öte yandan, iade edilen işçilerin yeniden işe alınması konusunda somut bir sonuç elde edilemediği, bunun yerine maddi ve idari tüm konuların ayrıntılı biçimde ele alınacağı bir komisyon kurulması kararlaştırıldığı bildirildi.

DİSK Genel-İş İzmir şubeleri, Başkan Tugay’dan bu konuda resmi bir teklif gelmediğinin altını çizerek, “Böyle bir talep ya da karar tarafımıza iletilirse, bunu derhal kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Sendika, üyelerin gecikmiş ücret alacaklarının takipçisi olacaklarını ve iade edilen işçilerin en kısa sürede işlerine dönmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Ayrıca Cuma günü belediye bürokratlarıyla yapılacak toplantının ardından işyeri temsilcileriyle bir araya gelinerek yol haritasının belirleneceği duyuruldu.

Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle tamamlandı.