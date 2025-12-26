Son Mühür/ Beste Temel- İzmirli vatandaşların sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan gevrek fiyatlarına dair bir süredir kamuoyunu meşgul eden belirsizlik, resmi ağızdan yapılan açıklamayla netlik kazandı. İzmir Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Kent genelinde merakla beklenen "zam gelecek mi?" sorusuna yanıt veren Erişen, sürecin perde arkasını ve uygulamanın gerekçelerini detaylandırdı.

"Yeni bir zam değil, ertelenmiş bir karar"

Başkan Şükrü Erişen, yapılacak fiyat düzenlemesinin sanıldığı gibi ani alınmış bir karar olmadığını vurguladı. Konuyla ilgili geçmiş sürece atıfta bulunan Erişen, geçtiğimiz Eylül ayında ilgili bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde 20 liralık fiyat artışının halihazırda mutabakata bağlandığını hatırlattı. Esnafın ve vatandaşın dengesini korumak adına bu kararın uygulanma tarihinin yıl sonuna kadar ötelendiğini belirten Erişen, mevcut durumun teknik olarak yeni bir zamdan ziyade, daha önce kararlaştırılan ancak bekletilen bir tarifenin yürürlüğe girmesi olduğunu ifade etti.

Bakanlık görüşmeleri ve 2026 takvimi

Fiyat artışının neden Aralık ayı sonuna kadar beklendiğine dair detayları paylaşan Oda Başkanı, ekonomi yönetimiyle eşgüdümlü hareket ettiklerinin altını çizdi. Eylül ayındaki toplantılarda masaya yatırılan maliyet artışları ve fırıncı esnafının taleplerinin makul karşılandığını belirten Erişen, toplumsal hassasiyetler gözetilerek uygulama tarihinin 1 Ocak 2026 olarak netleştirildiğini söyledi. Bu sayede, 2025 yılının son çeyreğinde gevrek fiyatlarında bir değişim yaşanmazken, yeni yılın ilk günüyle birlikte belirlenen 20 liralık tarifenin İzmir sokaklarında uygulanmaya başlanacağı kesinleşmiş oldu.