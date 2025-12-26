Son Mühür/ Merve Turan - Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, otellerde yangın güvenliği sistemlerinin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık’ta sona eriyor. Bu tarihe kadar yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yangın güvenliğini sağlamayan işletmelerin faaliyete başlamasına izin verilmeyecek.

“Yangın güvenliği milli güvenlik meselesi”

Yangın güvenliğinin yalnızca yasal bir zorunluluk olmadığını vurgulayan A Yangın Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, konunun insan hayatıyla doğrudan ilgili olduğunu ifade etti.

Ekmekçioğlu, yangın güvenliğinin doğru projelendirme, standartlara uygun sistemler ve düzenli denetimlerle bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek, bu başlığın artık sadece sektörün değil, ülkenin güvenlik meselesi haline geldiğini dile getirdi.

Denetim ve ruhsat süreci kritik

Ekmekçioğlu, alınan önlemlerin etkin biçimde denetlenmesi ve ruhsatlandırma süreçlerinin titizlikle yürütülmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında; yangın algılama ve söndürme sistemleri, yangın kapıları, acil çıkış yönlendirmeleri, periyodik bakım süreçleri ve eğitimli personelin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Eksikler tamamlanmazsa sezon yok”

Son düzenlemelere göre otellerin yangın güvenliği eksiklerini en geç 31 Aralık’a kadar tamamlaması gerektiğini hatırlatan Ekmekçioğlu, şartları yerine getirmeyen tesislerin sezona başlayamayacağını vurguladı.

Ekmekçioğlu, otel yöneticilerine de çağrıda bulunarak, yaklaşan denetimler öncesinde insan hayatı adına tüm eksiklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.