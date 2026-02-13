İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça’da gece saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, sabaha karşı etkisini artırarak su baskınlarına yol açtı.

Özellikle Fevzi Çakmak Mahallesi’nde taşan dereler nedeniyle sahil şeridi, pazaryeri ve birçok sokak sular altında kaldı. Bölgede yağışın devam etmesi, su seviyesinin daha da yükselmesine neden oluyor.

Şavklı Dere ve Sıcak Dere taştı

Şiddetli yağışın ardından Fevzi Çakmak Mahallesi sınırlarında bulunan Şavklı Dere ile Sıcak Dere taştı. Dere yataklarından yükselen çamurlu sular kısa sürede yerleşim alanlarına yayıldı. İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar balçıkla kaplanırken, mahalle aralarında su birikintileri oluştu.

Sahil şeridi ve pazaryeri sular altında

Taşkınlardan en fazla etkilenen alanların başında sahil bandı ve pazaryeri geldi. Sahil yolu üzerinde su seviyesi yer yer yükselirken, kıyıya yakın dükkanların ve bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Pazaryerinde ise tezgah alanları ve çevresi tamamen suyla kaplandı.

Park halindeki araçlar su içinde kaldı

Mahalle aralarında ve sahil kesiminde park halinde bulunan çok sayıda araç su içinde kaldı. Çamurlu suyun araçların tekerlek seviyesini aştığı bazı noktalarda sürücüler araçlarını güvenli alanlara çekmekte zorlandı. Vatandaşlar, su baskınlarının özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde daha etkili olduğunu dile getirdi.