Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün Cumartesi gününe denk gelmesinin çiçekçi esnafının cirosunu yaklaşık yüzde 30 oranında düşürebileceğini söyledi. Hafta sonu resmi kurum ve iş yerlerinin kapalı olmasının satışları olumsuz etkilediğini belirten Kış, fiyatlarda ise ciddi bir artış beklemediklerini ifade etti.

Kazım Kış: Sevgililer Günü’nün Cumartesi gününe denk gelmesi bizi geriye götürür

14 Şubat Sevgililer Günü’nün hafta sonuna denk gelmesinin esnaf açısından çok iyi olmadığını aktaran İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, “Sevgililer Günü’nde bütün esnafımıza hayırlı işler diliyoruz. Umut olmazsa hayat olmuyor mutlaka umut var. Bu özel günün Cumartesi’ye denk gelmesi işlerimizi yüzde otuz geriye götürür.

Cumartesi bizim için sıkıntılı bir gün oluyor resmi kurumlar ve iş yerleri kapalı oluyor. Hafta için olduğunda bizim sektörümüz için daha rahat oluyor. Mutlaka iş olacak ancak 100 lira ciro yapıyorsanız, 70 lira ciro yaparsınız. Cuma günü esnaf yine iş yapar diye düşünüyorum. Cumartesi kapalı olan yerlere Cuma günü gönderebilirler böyle bir avantajımız olabilir.“ diye konuştu.

“Fiyatlar yüksek ama yine de çok ciddi artışlar olmayacak”

Öte yandan, 14 Şubat’ta çiçek fiyatlarında çok ciddi artış beklemediklerini belirten Başkan Kış, 150-200 TL arasında gül satışının yapılabileceğinin altını çizerek, “Sevgililer Günü’nde alınabilecek en ucuz hediye çiçektir. Fiyatlar yüksek ama yine de çok ciddi artışlar olmayacak. Hediye tercihinin en başında çiçek gelir. Özel günlerde aşırı talep olduğu için fiyatlar bizde arz ve talebe göre şekilleniyor. O yüzden fiyatlarda çok aşırı bir artış gözlemleyemiyoruz. Yani 150 ile 200 lira arasında tek kırmızı gül alınabilir çokta değişen bir şey olmaz.” dedi.

“Tahminen seçimlerimizi Mart ayının sonlara doğru yapacağız”

Son olarak, önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen İzmir Çiçekçiler Odası seçimleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kazım Kış, Mart ayının sonlarında olağan genel kurulu gerçekleştireceklerini kaydederek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tahminen seçimlerimizi Mart ayının sonlara doğru yapacağız. İnşallah Mart’ın sonunda esnaflarımızla birlikte seçimlerimizi yapacağız.”