TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka’nın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu için daha önce Trabzonspor ve Slovenya temsilcisi Maribor resmi girişimlerde bulunmuş, Maribor’un sözleşme göndermesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.

U19 Milli Takımı formasını da giymeye başlayan Adem için Fenerbahçe cephesi 7 Ocak’ta Karşıyaka yönetimiyle ilk teması kurdu. Görüşmelerin ardından taraflar anlaşmaya vardı.

500 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan pay

Sarı-lacivertli kulübün Karşıyaka’ya 2 taksit halinde 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği, oyuncunun ilerideki transferinden ise yüzde 25 pay verileceği belirtildi. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe’nin gelecek sezon İzmir temsilcisine 3 genç oyuncuyu kiralık olarak göndereceği, bu futbolcuların başka kulüplere transfer edilmesi halinde Karşıyaka’nın yüzde 5 pay alacağı öğrenildi.

Ayrıca Karşıyaka’nın sezon öncesi Fenerbahçe’nin Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri’nde iki kez kamp yapacağı ve yaklaşık 100 bin Euro tutarındaki kamp giderlerinin karşılanacağı ifade edildi.

Gelirin yarısı basketbol şubesine

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, eski başkan Azat Yeşil ve futbol şubesi yöneticilerinin Fenerbahçe’nin teklifini hem oyuncunun kariyeri hem de kulübün uzun vadeli planlaması açısından uygun bulduğu bildirildi. Transferle birlikte iki kulüp arasında uzun soluklu bir iş birliği zemini oluşması bekleniyor.

Elde edilecek bonservis gelirinin yarısının, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde düşme hattında bulunan Karşıyaka basketbol takımının mali ihtiyaçları için kullanılacağı kaydedildi.

“Yeni Arda” benzetmesi

Altyapıdan yetişen ve kuzeni Berat Şahin ile birlikte amatör Pınargücü’nden transfer edilen Adem Yeşilyurt, bu sezon A takımda forma giymeye başladıktan sonra dikkatleri üzerine çekti. Oyun stili, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’nden transfer edip 2023 yılında Real Madrid’e sattığı Arda Güler’e benzetilen genç oyuncu, Aralık ayında profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.

Karşıyaka’da 8 futbolcunun bahis soruşturması nedeniyle ceza almasının ardından ilk 11’de şans bulan Adem, kısa sürede transfer listelerinin üst sıralarına çıktı. Bu sezon 12 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen genç oyuncu için Trabzonspor’un 600 bin Euro teklif sunduğu, Maribor’un ise 750 bin Euro’luk öneri yaptığı ancak transferin sonuçlanmadığı öğrenildi.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde genç oyunculara daha fazla forma şansı veren Karşıyaka, bu transferle altyapıdan yetişen futbolcular için cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

U19 Milli Takımı kampında

Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı’nın Mart ayında oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur karşılaşmaları öncesinde Hırvatistan’daki özel turnuvada kadroda yer alıyor. Bu nedenle Karşıyaka’nın 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta İzmir Çoruhlu FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasına rağmen sezon sonuna kadar Karşıyaka’da kiralık olarak forma giymeye devam edecek olan genç futbolcunun bonservis gelirinin yüzde 10’u ise eski kulübü Pınargücü’ne aktarılacak.