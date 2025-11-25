Son Mühür/ Beste Temel - Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Norveç hükümeti desteğiyle başlatılan “eşitlik için gençlik: toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı sivil alanlar inşa etmek” projesinin ilk toplantısı İzmir’de düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşı olduğu proje, gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yerel düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımını artırmayı amaçladı.

Üç büyükşehir ortak çalışma içinde

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “gençler ve kadınlar için daha güvenli, konforlu bir kent oluşturma” hedefi doğrultusunda hazırlanan projede İzmir’in yanı sıra Antalya ve Diyarbakır da yer aldı. Üç kentte gençler ve kadınların yaşadığı sorunlar tespit edilerek çözüme yönelik ortak politikalar geliştirildi.

Karşıyaka yerleşkesi ilk buluşmaya ev sahipliği yaptı

Projenin ilk ayağı için yürütücüler İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Yerleşkesi’nde bir araya geldi. Toplantı oturumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi, erkeklerin bu sürece katkısı, çalışan ve genç kadınların kent yaşamında karşılaştığı güçlükler ve çözüm yolları ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ ve Gençlik Çalışmaları Şube Müdürü Pelin Akbaş temsil etti. İlçe belediyeleri, gençlik ve kadın örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de toplantılarda yer aldı.

Genç kadınların katılımını güçlendiren yöntemler

Proje Ocak 2026’ya kadar sürdü. Bu süreçte genç kadınların kentsel ve kamusal yaşama katılımını artırmak amacıyla çok boyutlu bir yaklaşım benimsendi. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin dinamikleri dikkate alınarak masa başı araştırmalar, paydaş toplantıları ve yarı yapılandırılmış forumlar gerçekleştirildi.

Antalya, İzmir ve Diyarbakır’da uygulanan projeyle genç kadınların kent yaşamında, karar alma süreçlerinde ve sivil toplum çalışmalarında daha görünür ve etkin roller üstlenmesi amaçlandı. Yerel eylem planları, politika önerileri ve genç kadınlar tarafından geliştirilen prototip çözümler, projenin somut çıktıları arasında yer aldı.

Uygulanabilir politika önerileri sahaya aktarıldı

Forumlar ve paydaş toplantıları aracılığıyla temel engeller ile kolaylaştırıcı unsurlar belirlendi. Atölye ve hackathonlar, katılımcıların deneyimlerinden hareketle uygulanabilir çözüm araçlarını ortaya çıkardı. Elde edilen çıktılar, yerel savunuculuk süreçlerine ve belediyelerde kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesine katkı sundu.

Bu kapsamlı çalışma sayesinde genç kadınlar ve genç erkekler, toplumsal, siyasal ve gündelik yaşamda karşılaştıkları eşitsizliklere dair farkındalık kazandı ve daha kapsayıcı, eşitlikçi, güvenli kamusal alanlar oluşturma kapasitelerini geliştirdi.