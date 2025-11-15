İzmir’in Konak ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Eren Karadiken, arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’a duyduğu derin hayranlığı hem giyim tarzında hem de işlettiği çay ocağında yaşatarak dikkat çekiyor.

Kahramanlar semtindeki mekanını albüm kapakları, film afişleri ve plaklarla süsleyen Karadiken, mahallede adeta bir nostalji mekanı oluşturdu.

“Bize ağabeyim bulaştırdı”

Karadiken, Ferdi Tayfur sevgisinin aile içinde bir gelenek olduğunu belirtti. Küçük yaşlarda ağabeyinin kaset ve plak koleksiyonuyla tanıştığını söyleyen Karadiken şunları ifade etti:

“Aslen Ferdi Tayfur hayranlığı ağabeyimden geliyor. Küçüklükten beri bütün kasetleri, plakları elinde mevcuttu. Ondan da bize bulaştı.”

Sanatçının kişiliğini örnek aldığını söyleyen Karadiken, giyim tarzını da idolüne benzetmeye çalıştığını dile getirdi:

“Ferdi Baba gibi giyinmeye çalışıyorum. Ona kimse benzeyemez ama bizim için tektir. Örnek aldığımız insan.”

Çay ocağı nostaljik bir buluşma noktasına dönüştü

Kahramanlar’daki çay ocağı, Ferdi Tayfur temasıyla bölgenin dikkat çeken mekanlarından biri haline geldi.

Çay ocağında gün boyu plak çalan Karadiken, mahallelilerin bu atmosferden büyük keyif aldığını söyledi.

“Afişler, resimler, plaklar insanların çok hoşuna gidiyor. Eskiyi yaşattığımı söylüyorlar. Gelenler gitmek istemiyor, gidenler de geri dönüyor.”

Lasetler, plaklar, afişler...

Eren Karadiken’in evinde de ünlü sanatçıya adanmış özel bir oda bulunuyor. Duvardan raflara kadar her yer, Ferdi Tayfur’un fotoğrafları, kasetleri ve plaklarıyla dolu.

Ağabeyinin de kendisinden daha büyük bir hayran olduğunu belirten Karadiken, yeğeninin adının bile Ferdi Tayfur olduğunu söyledi:

“Abim, ‘Oğlum olursa adını Ferdi Tayfur koyacağım’ dedi ve sözünü tuttu. Oğlu oldu, adı Ferdi Tayfur. O da yanımda çalışıyor.”

15 yaşındaki Ferdi Tayfur Karadiken ise ismini taşımaktan gurur duyduğunu dile getirdi: “Ferdi Tayfur’la büyüdüm. Hayatım boyunca onunla yaşamaya devam edeceğim.”

“Üç gün yas tuttuk”

Karadiken ailesi için Ferdi Tayfur yalnızca bir sanatçı değil, aileden biri gibi. Aile fertleri, sanatçının vefat haberini aldıklarında uzun süre kendilerine gelemediklerini belirtiyor.

“Bizim için tek kral, tek adam. Vefat ettiğinde üç gün yas tuttuk. Elimiz ayağımız boşaldı. Çok zordu, atlatamadık.”

Mahallenin ilgi odağı haline geldi

Eren Karadiken’in yaşattığı nostalji kültürü, mahalle sakinleri tarafından da büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, çay ocağında eski şarkıları dinleyip geçmiş günleri hatırladıklarını söylüyor.

Mahalle sakini Ömer Ateşci, Karadiken’in oluşturduğu ortamı şöyle anlattı: “Bu mahalle komple Ferdi Tayfurcudur. Eren bu sevgiyi yaşatıyor. Plaklar çalıyor, eski günleri hatırlıyoruz. Çok güzel bir ortam oluşturdu.”