Bornovalı Ayşo” olarak tanınan sosyal medya fenomeni Ayşe’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir dönem bakımını üstlenen şarkıcı Pau, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Pau, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün beni derinden etkileyen bir haber aldım… Ablacım çok üzüldüm. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailene ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum… Sen zaten melek gibi bir insandın, inanıyorum ki Rabbim seni cenneti ile mükafatlandıracaktır. Hakkım varsa helal olsun.”

KALP KRİZİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Edinilen bilgilere göre Ayşe’nin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

“Düğünüm var benim, pazartesi” sözleriyle ünlenmişti

Ayşe, sosyal medyada viral olan “Düğünüm var benim, pazartesi” sözleriyle geniş bir kesim tarafından tanınmış, paylaşımlarıyla takipçilerinin sevgisini kazanmıştı.