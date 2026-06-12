İstanbul'dan İzmir'e nakliye fiyatları konusunda tek bir rakam vermek pek mümkün değil, çünkü firmadan firmaya ciddi fark var. Yine de piyasaya bakınca 1+1 bir ev için verilen tekliflerin 30 bin TL bandından başladığını söylemek mümkün. Eşya hacmi büyüdükçe, yani 2+1 ve 3+1 evlerde rakam doğal olarak yukarı çıkıyor.

İstanbul'dan İzmir'e nakliye fiyatını ne belirliyor?

Fiyatı şekillendiren birkaç temel kalem var. İlki eşyanın hacmi, yani metreküp hesabı. Sonra kat sayısı geliyor; asansör kullanılacaksa bu ayrıca ücretlendiriliyor. Paketleme tipi de önemli, çift kat ambalaj ve kırılganlar için özel kasa isteyenler biraz daha fazla ödüyor. Bir de tarih meselesi var. Ay sonları ve yaz dönemi yoğun geçtiği için fiyatlar o dönemlerde sertleşebiliyor.

Az eşyası olanlar için parsiyel taşıma diye bir seçenek de mevcut. Aracı başka yüklerle paylaştığınız bu yöntemde maliyet belirgin şekilde düşüyor. Beyaz eşya, koltuk ya da birkaç koli taşıyacaklar için mantıklı bir yol.

İstanbul'dan İzmir'e nakliye süreci nasıl işliyor?

Süreç ekspertizle başlıyor. Firma eve gelip eşyaları yerinde görüyor, metreküp hesabı yapıyor, park mesafesini ve merdiven durumunu not alıyor. Net fiyat ancak bu aşamadan sonra çıkıyor; telefonda verilen rakamlara çok güvenmemek lazım. Ardından sözleşme imzalanıyor. Sözleşmede tarih, güzergah, ücret ve teslim tutanağı mutlaka yazmalı.

Taşınma günü ekip paketlemeyi yapıyor, mobilyaları söküyor, vidaları poşetleyip parçaları numaralıyor. Araçta eşyalar kayış ve takozla sabitleniyor. İzmir'e varışta da kurulum tamamlanıp teslim tutanağı imzalanıyor.

İstanbul'dan İzmir'e nakliye yaptırırken nelere dikkat etmeli?

Sigorta poliçesi şart, bunu sormadan anlaşma yapmayın. Firmanın geçmiş yorumlarına bakmak, yazılı sözleşme istemek ve birkaç firmadan teklif almak da işin olmazsa olmazı. Ucuz diye atlanan firma, kırılan eşyayla pahalıya patlayabiliyor çünkü.