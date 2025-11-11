Son Mühür/ Merve Turan - İzmir basın camiası için yeni bir buluşma noktası olan 9 Eylül Medya Merkezi hizmete açıldı. İlk hizmet gününde, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Genel Sekreter Reşat Yörük, Yönetim Kurulu Üyeleri Esat Erçetingöz, Metin Aydın ve Erhan Taşdemir gazetecileri merkezde ağırladı.

Alsancak Mahallesi 1460 Sokak No:39 Konak adresinde konumlanan merkez, sahada görev yapan gazeteciler ile emekli meslek insanlarının buluşup sohbet edebileceği sıcak bir ortam sunmak amacıyla hazırlandı.

“Gazeteciler için ortak bir mekan istedik”

Ankara’da temaslarını sürdüren İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, yeni merkezin amacını şu sözlerle ifade etti: “Çalışan ve emekli gazetecilerin bir araya geleceği bir mekan oluşturmak önem taşıyor. Meslek dayanışmasını güçlendirecek bir buluşma noktası kazandırdık.” Gappi ayrıca İGC lokal çalışmasının sürdüğünü belirtti ve Karataş’taki zorunlu yıkım sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın lokal için yeni yer arayışına destek vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Uygun fiyatlarla hizmet

9 Eylül Medya Merkezi’nde çay, kahve ve atıştırmalıklar uygun fiyatlarla gazetecilere sunuluyor. Menüdeki fiyatlar şöyle:

Çay: 10 TL

Türk kahvesi: 20 TL

Nescafe: 40 TL

Ihlamur: 35 TL

Sade soda: 20 TL

Ayran: 20 TL

Salep: 40 TL

Kaşarlı tost: 40 TL

Patates kızartması: 40 TL

Merkez, pazar ve pazartesi günleri kapalı olacak; diğer günlerde 11.00 – 18.00 saatleri arası hizmet verecek.