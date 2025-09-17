Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), UNICEF, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “Çocuk Haklarında Güçlü Sivil Toplum, Güçlü Hesap Verebilirlik Projesi” (ACAR Projesi) kapsamında gazetecilere yönelik bölgesel eğitim çalıştayı İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

İki gün süren çalıştaya İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli, Afyon, Kütahya ve Uşak’tan çok sayıda gazeteci katıldı. Eğitimlerde çocuk haklarının hukuki boyutları, etik ilkeler ve çocuk odaklı habercilikte dikkat edilmesi gereken noktalar ele alındı. Katılımcılar ayrıca atölye çalışmalarıyla doğru ve yanlış uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu.

“Çocukların yanlış temsiliyetine son verilmeli”

UNICEF Türkiye İletişim Sorumlusu Sema Hosta, çocukların eğitim, sağlık, beslenme ve korunma haklarına erişiminin önemine değinerek, “Çocuk dostu habercilik yaparak onların onurunu ve haklarını korumalısınız” dedi.

“Çocuk mutluysa ülke mutlu”

İGC Başkanı Dilek Gappi, çocukların mutluluğunun toplumsal refahın temel göstergesi olduğunu belirterek, “Türkiye’de 1 milyon 372 bin kayıtlı çocuk işçi var. Eğitim hakkından mahrum kalan, sokaklarda yaşam mücadelesi veren çocukları asla kabul edemeyiz” diye konuştu. Gappi, gazetecilerin kullandığı dile çok dikkat etmesi gerektiğini de vurguladı.

“Çocuk hakları savunuculuğu artmalı”

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Altuğ Akın, ACAR Projesi’nin sivil toplum örgütlerinin kapasitesini artırmayı ve medya–akademi iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

“Masumiyet karinesi gözetilmeli”

Bakırçay Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Özgün Özyüksel, çocuk haberlerinde masumiyet karinesini ihlal eden dilin kullanılmaması gerektiğini belirterek, “Suça sürüklenen çocuk” yerine “kanunlarla ihtilaf içinde olan çocuk” gibi ifadelerin daha doğru olacağını söyledi.

“Dijital ekosistemin etkisi anlaşılmalı”

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Sarphan Uzunoğlu, dijital medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Çocukların haberle artık pasif değil, aktif biçimde etkileşim kurduğunu belirten Uzunoğlu, çocuk odaklı haberlerde yapıcı gazeteciliğin önemini vurguladı.

Eğitimlerin sonunda gazetecilere sertifikaları takdim edildi.