İzmir’in Konak ilçesinde akıllara durgunluk veren bir gıda skandalı yaşandı. Akşam yemeği için alınan ekmeği bölen aile, hamurun içine tamamen hapsolmuş dev bir metal vidayla karşılaştı. Yaşanan ihmal, "bu kadarı da olmaz" dedirtti.

Gıda güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendiren olay, İzmir’in merkezi ilçelerinden Konak’a bağlı Atilla Mahallesi’nde meydana geldi. Günlük ekmek ihtiyacını mahalle fırınından karşılayan bir aile, akşam yemeği sırasında sofraya getirdikleri ekmeği böldükleri anda hayatlarının şokunu yaşadı. Ekmeğin dokusuna gömülü vaziyette duran sert cismi fark eden aile bireyleri, dikkatle incelediklerinde bunun üretim aşamasında hamura karıştığı tahmin edilen büyük bir metal vida olduğunu gördü.

"Dişimizi parçalayabilir ya da boğazımıza kaçabilirdi"

Ekmeğin içinden çıkan yaklaşık 3 santimetre uzunluğundaki vidayı son anda fark ederek büyük bir facianın eşiğinden dönen Yonca Polça, yaşadıkları dehşeti çarpıcı sözlerle dile getirdi. Üretim sürecindeki denetimsizliğe tepki gösteren Polça, "Akşam yemeği için ekmeği böldüğümüz sırada bu metal parçasıyla karşılaştık. Eğer o an bir anlık dalgınlığımıza gelseydi ve fark etmeseydik, bu vida ya birimizin boğazına kaçarak nefes borusunu tıkayacaktı ya da dişimizi parçalayarak ciddi bir yaralanmaya yol açacaktı. Gerçekten inanılır gibi değil," ifadelerini kullandı.

Hijyen ve denetim çağrısı

Sofrada karşılaştıkları bu manzara karşısında büyük şaşkınlık ve öfke yaşayan aile, olayın peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Vatandaşın sağlığıyla oynandığını belirten Polça ailesi, benzer durumların başka insanların da başına gelmemesi için yetkili mercilere resmi başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Gıda üretimi yapan işletmelerin, özellikle de temel tüketim maddesi olan ekmek fırınlarının çok daha sıkı bir denetim mekanizmasından geçirilmesini talep eden mağdur aile, hijyen ve güvenlik standartlarının en üst seviyede tutulması gerektiğini belirtti.

Halk sağlığı tehlikede mi? Gözler yetkililere çevrildi

Konak’ta yaşanan bu olay, mahalle sakinleri arasında da tedirginliğe yol açarken, üretim bantlarındaki teknik arızaların veya dikkatsizliklerin sofralara nasıl birer "silah" olarak dönebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Polça ailesinin şikayeti üzerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin söz konusu fırın hakkında bir inceleme başlatıp başlatmayacağı merak konusu olurken, uzmanlar tüketicileri gıda ürünlerini tüketmeden önce dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.