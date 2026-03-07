Son Mühür / Yağmur Daştan - İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde görev yaptığı sırada öğrencisi tarafından hayattan koparılan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in hatırası, İzmir’in Torbalı ilçesinde bir sokağa verilen isimle yaşatılmaya devam ediyor. Torbalı Belediye Meclisi tarafından alınan anlamlı kararın ardından, ilçedeki 1032. Sokak’ın ismi "Öğretmen Fatma Nur Çelik Sokağı" olarak değiştirildi ve düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreni sırasında sokağın yeni tabelası yerleştirilirken, merhum anısını yaşatmak adına hazırlanan özel bir pano da sokağın girişindeki yerini aldı.

Panonun üzerinde Öğretmen Çelik’in özgeçmişi ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in mesajı da yer aldı.

“Hatırlayın” dedi ve anlattı…

Başkan Demir’in “Belediye başkanı olarak değil, Bir öğretmen eşi olarak yazıyorum! Fatma Nur Çelik öğretmenimize içimiz yanıyor!” sözleriyle başlayan mesajda, “Hatırlayın... Biz öğrenciyken öğretmenlerimizi gördüğümüzde saygımızdan yolumuzu değiştirirdik. Öğretmenimiz başımızı okşayıp "aferin" deyince bir hafta boyunca gururdan göğsümüz kabarık yürürdük. Öğretmenimiz bize kızınca evde söylemeye çekinirdik, çünkü bir zılgıt da annemizden ve babamızdan yerdik. Biz öğretmenlerimizi anne ve babalarımız gibi görürdük. Anne babalarımız da öğretmenlerimize güvenir, "Eti sizin, kemiği bizim hocam." derdi. Bir kişi sınıfta bırakılıyorsa herkes bilirdi ki gerçekten yetersizdi ya da bir öğrenci disipline gönderiliyorsa öğretmenlerimiz adildir, disiplini sağlamak için yapmıştır denilirdi” ifadeleri yer aldı.

“Şimdi bir öğretmen eşiyim…”

“Biz de öğrenciydik zamanında. Saygıdan başka bir şey göstermedik öğretmenlerimize!” sözleriyle devam eden mesajda, şu sözlere yer verildi: “Şimdi bir öğretmen eşiyim. Eşim nezdinde tüm öğretmenlerimiz adına endişeliyim. Fatma Nur Çelik Öğretmenimizin öldürülmesini kabullenemiyorum ki defalarca öğretmenimizin uyarıları olmasına rağmen yaşanmış bu olay. Uyarmış! O öğrenciler suç işlemiş! Tekrar uyarmış Tekrar uyarmış! Öğretmenlerimize güvenelim! Tespitlerine inanalım. Yaptıkları her şeyi öğrencilerinin iyiliği için yaptığını unutmayalım. Siyah ve mavi önlüklü çocukların yetiştiği günlerde böyle haberler duyulmazdı! Öğretmen katili öğrenci çıkmadı o dönemlerde! Bize neler oldu böyle!

“Onları sonsuz korumalıyız”

O günkü sistem ve disiplin ile bugünün teknolojisini ve imkanlarını birleştiren yeni bir eğitim revizyonu inşa edip güçlü nesiller yetiştirmeliyiz. Atamızın da dediği gibi yeni nesil sadece öğretmenlerimizin eseri olabilir. Onlara sonsuz güvenmeliyiz ve onları sonsuz korumalıyız!

“Üzerime ne düşerse yapmaya hazırım”

Bir öğretmen eşi olarak endişemi dile getirmek istedim ve bir Belediye Başkanı olarak da üzerime ne düşerse yapmaya hazır olduğumu söylemek istiyorum. Velilerimize öğretmenlerimize sonsuz güvenmelerini, öğrencilerimize ise onları yetiştiren öğretmenlerine sevgi ve saygı çerçevesinde davranarak öğrenmek için her zaman çabalamalarını öneriyorum. Şunu asla unutmayın öğrenci kardeşlerim tabii çalışkan bir öğrenci olmak önemli ama asıl önemli olan iyi bir insan olmaktır. Bir çift sözüm de kıymetlimiz olan öğretmenlerimize, onları çok sevdiğimizi ve her zaman yanlarında olduğumuzu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Fatma Nur Hocam, söz verdiğimiz gibi sizin adınızı bu sokakta yaşatıyoruz Torbalı sizi asla unutmayacak...”