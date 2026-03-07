Menemen Futbol Kulübü, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta yarın Gebzespor ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem İbrahim Güner yönetecek. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
Son haftalarda puan kayıpları yaşadı
Ligde son 6 karşılaşmasında yalnızca 1 beraberlik alabilen Menemen FK, bu süreçte 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Üst üste gelen puan kayıpları nedeniyle Play-Off yarışında geriye düşen sarı-lacivertli ekip, haftaya 9’uncu sırada girdi. Teknik ekip ve oyuncular, kötü seriyi sonlandırarak yeniden üst sıralara yaklaşmak istiyor.
Bilal Kısa: “Kazanarak çıkış yakalayacağız”
Menemen FK Teknik Direktörü Bilal Kısa, takımın kötü gidişatı sona erdireceğine inandığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, Gebzespor karşısında alınacak bir galibiyetin moral açısından önemli olacağını vurguladı.