Son Mühür/ Osman Günden - Türk sporunun gelişimine katkı sunmak ve profesyonel spor yöneticilerinin yetişmesine destek olmak amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından açılan Spor Yöneticiliği Sertifika Programı, Göztepe Spor Kulübü’nün desteğiyle hayata geçirildi. Türkiye genelinde yoğun ilgi gören programın açılışı, 19 Ocak’ta İEÜ Konferans Salonu’nda yapılacak.

Gün boyu sürecek etkinlikler saat 10.30’da başlayacak. Program kapsamında, spor dünyasının yakından tanıdığı yaklaşık 30 isim tarafından dokuz ayrı modülde eğitimler verilecek.

Açılış konuşmalarıyla başlayacak

Açılış etkinlikleri, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu’nun konuşmalarıyla başlayacak.

Ardından Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan moderatörlüğünde “Spor yönetiminde profesyonel yaklaşımlar” başlıklı ilk panel düzenlenecek. Panele Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ile Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil katılacak.

Yeni nesil kulüp yönetimi ve kadın temsili ele alınacak

“Yeni nesil spor kulübü yönetimi” başlıklı ikinci panelde Kasımpaşa Spor Kulübü CEO’su Ceyhun Kazancı ile Altınordu Voleybol CEO’su Selim Çınar konuşmacı olarak yer alacak. Panelin moderatörlüğünü İEÜ Rektör Danışmanı Dr. Burçin Önder üstlenecek.

Spor spikeri Çiğdem Günal moderatörlüğünde gerçekleştirilecek üçüncü panelde ise “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların spor yönetimindeki temsili” konusu masaya yatırılacak. Panelde Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik yer alacak.

Medyanın spora etkisi tartışılacak

Dördüncü panelde “Spor yayıncılığının değişimi ve medyanın sporu şekillendirişi” başlığı ele alınacak. Mehmet Arslan moderatörlüğündeki panelin konukları NTV Spor Genel Yayın Yönetmeni Fuat Akdağ ile spor yorumcusu Uğur Karakullukçu olacak.

Panellerin yanı sıra EuroSport Genel Yayın Yönetmeni Bağış Erten “Spor yayıncılığının evrimi: gelenekselden dijitale ve toplumda spor medyasının rolü” başlıklı sunum yapacak. StarFan CEO’su Ertan Timuçin ise “Taraftar 4.0: etkileşim, sadakat ve platformlar” konusunda deneyimlerini paylaşacak.

“Spor çok boyutlu bir alan”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, sporun yalnızca saha içiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Spor; güçlü bir ekonomi, ciddi bir yönetim anlayışı ve profesyonel bir vizyon gerektiren çok boyutlu bir alan. Spor Yöneticiliği Sertifika Programı ile amacımız, sporu bilimsel, etik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetecek donanımlı profesyoneller yetiştirmek. Göztepe Spor Kulübü’nün desteğiyle hayata geçen bu program, teori ile pratiği bir araya getiren önemli bir deneyim sunacak.”

“Türk sporunun kurumsallaşmasına katkı sağlayacak”

Program kapsamında düzenlenecek panellerin önemine de değinen Abacıoğlu, alanında deneyimli isimlerle gerçekleştirilecek buluşmaların katılımcılar için güçlü bir vizyon zemini oluşturacağını belirtti. “Bu programın, Türk sporunun kurumsallaşmasına ve profesyonel yönetici ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkı sunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.