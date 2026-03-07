Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi A Grubu’nda zirve yarışını sürdüren Karşıyaka, ligin 25’inci haftasında deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor’a konuk olacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Play-Off hedefi doğrultusunda kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
Kritik mücadele Bodrum’da oynanacak
Karşılaşma yarın Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadelede iki ekip de sahaya farklı hedeflerle çıkacak.
Zirve takibini sürdüren Karşıyaka, deplasmanda kazanarak üst sıralardaki yerini korumak isterken, Bodrum temsilcisi ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı sürpriz arayacak.
Karşıyaka Play-Off hattını bırakmak istemiyor
Sezona iddialı başlayan Karşıyaka, ligde oynadığı 20 maçta 16 galibiyet alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.
Yeşil-kırmızılı ekip, Play-Off yarışında avantajını sürdürmek için Bodrum deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
İlk maç Karşıyaka’nın olmuştu
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan mücadelede Karşıyaka rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İzmir temsilcisi, bu kez deplasmanda da aynı başarıyı tekrarlayarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Bodrum ekibi orta sıralarda
Ligde 11 galibiyeti bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor ise 6’ncı sırada yer alıyor. Play-Off iddiasını kaybeden Bodrum ekibi, güçlü rakibi karşısında alacağı iyi bir sonuçla sezonu moralli tamamlamayı amaçlıyor.