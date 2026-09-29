İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde uzun süredir peşinde olunan bir firarinin izini tespit etti.

Geniş çaplı takip ve operasyon sonucunda, hakkında "mala zarar verme", "tefecilik yapma" ve "silahla tehdit" gibi suçlar başta olmak üzere toplam 60 ayrı dosyadan aranma kaydı bulunan M.Ş.N. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

8 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan M.Ş.N.’nin yapılan detaylı UYAP sorgulamasında, adli makamlarca verilmiş 8 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zorlu takip sürecinin ardından adalete teslim edilen şahısla birlikte jandarmanın bölgedeki suçla mücadele kararlılığı bir kez daha vurgulandı.