Son Mühür- İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde sosyal belediyecilik kapsamında atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Ders zilinin çalması ile birlikte okulun yolunu tutan miniklere destek Güzelbahçe Belediyesi'nden geldi. İlçedeki devlet okullarında eğitim gören miniklere gerçekleştirilen çanta ve kırtasiye dağıtımına Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katılım sağladı.

1100 öğrenciye okul desteği

2026-2027 eğitim-öğretim yılında devlet okulunda eğitim görecek 1100 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemeleri Başkan Vekili Ayşe Akın tarafından bizzat takdim edildi.

Velilere biraz olsun nefes aldıracak bu projede çanta ve kırtasiye setlerinde defter, kalem, silgi, kuru, sulu ve pastel boya takımları gibi eğitim için gerekli temel malzemeler yer aldı.

“Ekonomik koşullar çok zor”

Başkan Akın günümüz ekonomik koşullarının zorluğundan bahsederek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Güzelbahçe Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik kapsamında çocuklarımız için eğitimin her alanında destek vermeye çalışıyoruz. Ekonomik koşullar çok zor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için şartlarımızı zorlayıp elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Devlet okullarında eğitim gören veya okula yeni başlayan ilkokul öğrencilerimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırdık.

1100 öğrencimizi kapsayan bu desteğimizle hem çocuklarımızın eğitim yolculuğunda yanlarında oluyor hem de ailelerimize sosyal destek sağlamış oluyoruz. Bugün çocuk okutmak iyice zorlaştı. Bir ailede birden fazla öğrenci olduğunu düşündüğümüzde, çanta ve kırtasiye giderleri ciddi bir ekonomik yük oluşturuyor. Biz bu desteğimizle ailelerimizin yükünü hafifletmeye, çocuklarımızın eğitimlerini daha güvenli ve eşit koşullarda sürdürmelerine katkı sunmaya devam ediyoruz."