İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 5'i adli kontrolle olmak üzere adliyeye sevk edilen şüpheliler salındı!
Operasyonun detayları
FETÖ’ye yönelik operasyon dün sabah saatlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri, ifade ve teşhislerde isimlerinin geçtiği belirlendi.
Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını öven içerikler paylaştıkları tespit edildi.