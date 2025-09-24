CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, partisinin İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada İzmir’deki çöp depolama alanlarına dikkat çekti.

Zeybek, “İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı. 2 gün önce tekrar açıldı, 31 Ekim'e kadar süre uzatıldı. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum; İzmir’de yaşayan 5 milyon insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi?” sözleriyle Bakanlığı eleştirdi.

AK Parti’den yanıt: “Yalancı ve sahtekarsınız”

CHP’li Zeybek’in sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sert ifadelerle karşılık verdi.

İnan, “Yalancı, sahtekar ve ahlaksızsınız. İzmir’i çöp dağlarına mahkum eden sizsiniz. Gerçekleri ters yüz edip devlete iftira atan da sizsiniz. Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi Bakanlığımız ekstra destek sağladı” dedi.

“5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşatıyorsunuz”

İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ve CHP yönetimini hedef alarak, “Siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirliyi çöplerin ortasında yaşamaya mahkum ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’li İnan ayrıca, “Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir’in önünde olacak. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar” sözleriyle Cemil Tugay’a da çağrıda bulundu.