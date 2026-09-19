Ege'nin büyüleyici atmosferinde, sokak aralarındaki küçük işletmelerden devasa sanayi tesislerine kadar uzanan geniş yelpazede, piyasa dalgalanmalarının yankıları derinden hissediliyor. Yıl boyunca ticari çarkları döndürme çabası, işletme sahiplerini her zaman tetikte olmaya zorluyor. Devletin vatandaşla arasındaki maddi köprüleri yeniden inşa etmek için sunduğu planlamalar da tam bu noktada, şehrin ekonomik nabzını tutan en kritik hamleler olarak sessizce takip ediliyordu.

Büyük Fırsat Avuçların İçinden Kayıp Gitti

Mükelleflerin üzerindeki o boğucu mali baskıyı silip atmak için harika bir kapı aralanmıştı. İzmir'deki binlerce işletme için tecil faiz oranı yüzde 39'lardan yüzde 29'lara çekilmişti. Daha da önemlisi, Haziran 2026'dan önce birikmiş ne kadar dert, ceza ve prim borcu varsa hepsi 72 aylık geniş bir zaman dilimine yayıldı. Bir esnafın kepenk kapatmaması için bundan daha güzel bir haber olamazdı. Ancak takvimler 31 Ağustos'u gösterdiğinde, ilk taksit ödemesini unutan veya erteleyenler, kendi elleriyle bu benzersiz indirimi çöpe atmış oldular.

Güvence İstemeyen Sistemin Kıymeti

İş hayatında en büyük kabus, küçük bir borç için malınıza mülkünüze el konulmasıdır. Düzenleme, esnafı bu korkudan kurtarmak için 10 milyon liraya kadar hiçbir teminat talep etmedi. Aşan kısımlar için bile inanılmaz esneklikler sağlandı, mevcut hacizli mallar teminat olarak sayıldı. Bu kadar kolaylık varken harekete geçmeyenler, şimdi çok daha büyük bir tehlikenin kıyısında duruyor.

Yapay Zekanın Gözünden Kaçış Yok

Ekim, Kasım ve Aralık ayları, prim borcu olan İzmirli işverenler için adeta kabusa dönüşecek. Eski usul "bekleyelim, zamanla ödenir" dönemi bitti. Orta Vadeli Program net bir şekilde, yapay zeka destekli akıllı takip sistemlerinin aralıksız çalışacağını söylüyor. Primini teri soğumadan yatıran işletmeler devlet destekleriyle büyümeye devam ederken, borcunu yapılandırmayanlar kapılarında icra memurlarını görecek. İzmir iş dünyasında artık kurallar sıfır toleransla uygulanıyor.