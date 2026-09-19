İzmir’de Çeşme ve Alaçatı sahilleri yoğun ilgi görürken Urla’nın Gülbahçe kıyısı daha farklı bir deniz günü sunuyor. Uzun sahili, sığ denizi ve doğal yapısıyla dikkat çeken bölgeye toplu taşımayla da ulaşılır. Karaburun Yarımadası yönündeki Gülbahçe, tek bir işletmenin çevrelediği plajlardan değil. Kıyı boyunca halkın denize girdiği bölümlerle özel işletmeler yan yana bulunuyor.

Deniz bir anda derinleşmiyor

Gülbahçe’nin öne çıkan tarafı denizin kıyıdan itibaren kademeli şekilde derinleşmesi. Suya girişte taş ve çakıl görülürken ilerleyen bölümlerde kumlu zemin belirginleşir. Taşlı giriş nedeniyle deniz ayakkabısı rahatlık sağlar. Çocuklu ailelerin ise denizin sığ olmasına güvenerek gözetimi bırakmaması gerekir.

Rüzgâr çıkınca kıyının havası değişiyor

Gülbahçe aynı zamanda uçurtma sörfüyle tanınan noktalardan biri. Rüzgârın kuvvetlendiği saatlerde denizde dalga artarken sörf yapanların sayısı da yükselir. Daha sakin yüzmek isteyenler için sabah saatleri öne çıkar. Yüzücülerin uçurtma sörfü yapılan alanlardan uzak durması da önem taşır.

İzmir’den 981 numaralı otobüs geçiyor

Toplu taşımayla bölgeye gitmek isteyenler için 981 numaralı ESHOT hattı seçenek oluşturuyor. Balıklıova ile Fahrettin Altay Aktarma Merkezi arasında çalışan hat, Gülbahçe Pazaryeri, Gülbahçe ve Balıkçı duraklarından geçer.

882 ve 982 numaralı hatlar da İYTE yönünde ulaşım seçeneği sunar. Ancak kullanılacak sahil bölümüne göre yürüme mesafesi değişir. Bu nedenle özellikle dönüş seferinin önceden kontrol edilmesi gerekir.

Özel araçla gelenler ise İzmir-Çeşme yolundan Urla yönüne ilerleyip Karaburun yoluna dönerek Gülbahçe’ye ulaşır.

Yanınıza şemsiye ve deniz ayakkabısı alın

Gülbahçe’nin tamamında aynı plaj hizmetleri bulunmuyor. Uzun süre kalacakların şemsiye, içme suyu, güneş koruyucu, şapka ve havlusunu yanında bulundurması günü daha rahat geçirir.

Çevrede yeme-içme hizmeti veren işletmeler yer alsa da halkın kullandığı doğal kıyı bölümleri ile özel tesislerin sunduğu hizmetler birbirinden ayrılıyor.

Gülbahçe’nin yakınında ılıca da var

Bölge yalnızca deniziyle bilinmiyor. İYTE sınırları içerisinde gösterilen Gülbahçe Ilıcası da Urla merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunuyor.

Akşam saatlerinde ise Gülbahçe Körfezi farklı bir görüntüye bürünüyor. Gün batımı, uzun kıyı ve gökyüzünde süzülen uçurtma sörfçüleri bölgenin alışılmış tatil beldelerinden farklı karakterini ortaya çıkarıyor.