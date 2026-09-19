Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi partinin il başkanlıklarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan’ı partisinin il başkanlığında ziyaret eden Gümrükçü, ardından Vatan Partisi İzmir İl Başkanı İhsan Sefa’ya iadeiziyarette bulundu. Gümrükçü görüşme hakkında yaptığı değerlendirmede, "İzmir’imizin ortak sorunları ve ülkemizin geleceği üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı değerli buluyorum" dedi.

"Farklı siyasi görüşlerin bir arada olduğu demokratik bir ortamda..."

Gerçekleştirilen ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Gümrükçü şu ifadeleri kullandı;

“İzmir’de ortak akıl, karşılıklı saygı ve nezaket anlayışıyla siyasi parti il başkanlıklarına yönelik ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Cemal Arıkan’ı partisinin il başkanlığında ziyaret ettik. Ardından Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Sayın İhsan Sefa’ya iadeiziyarette bulunarak İzmir ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Farklı siyasi görüşlerin bir arada olduğu demokratik bir ortamda, İzmir’imizin ortak sorunları ve ülkemizin geleceği üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı değerli buluyorum. Nazik ev sahiplikleri ve samimi sohbetleri için Sayın Cemal Arıkan ve Sayın İhsan Sefa’ya teşekkür ediyorum.”