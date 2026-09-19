İzmir’de 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ile “Gazi” unvanının veriliş yıl dönümünde vatan uğruna canını ortaya koyan tüm muharip ve malul gazilerin anıldığı törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakını ile gazi dernekleri ile çok sayıda İzmirli katıldı. Törende, Atatürk Anıtı’na çelenk koyulurken; saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“Bizim karakterimizde teslimiyet yok”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın, “Bugün burada yalnızca bir günü kutlamak için değil; bir emaneti hatırlamak, bir vefayı göstermek, tarihin yaşayan kahramanlarına şükranlarımızı sunmak için bir aradayız. Gaziler Günümüz kutlu olsun” dedi. Gençlere seslenen Aydın, “Bugün özgürce yaşadığınız bu toprakların her karışında bir şehidin kanı, bir gazinin alın teri, bir annenin gözyaşı vardır. Sizlere düşen görev, bu emaneti tanımak, korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Biz gaziler bugün buradayız ama yarın bu emaneti sizler taşıyacaksınız. Bayrağınıza, vatanınıza, cumhuriyetinize sahip çıkın ve unutmayın; bir milletin geçmişine sahip çıkması, geleceğine sahip çıkmasıdır. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanmaya, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşamaya, Türk milleti hür ve bağımsız olarak var olmaya devam edecektir. Çünkü bizim tarihimizde esaret yoktur. Bizim karakterimizde teslimiyet yoktur. Biz Türk milletiyiz” dedi.

Makamında ağırladı, geziye davet etti

Törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, İzmir Sanat’taki makamında gazi ve şehit yakını derneklerinin yöneticilerini ağırladı. Ziyaretlerinden ötürü gazi ve şehit yankılarına teşekkür ederek Gaziler Günü’nü kutlayan Başkan Tugay, onların taleplerini de dinledi. Gaziler de Başkan Tugay'ın Kıbrıs gazisi babası Cemal Tugay'ı anarak Başkan Tugay'ın Gaziler Günü'nü kutladı ve tüm gazilere iyi dileklerini iletti. Başkan Tugay, her zaman gazilerin yanında olduklarını ifade ederek, Gaziler Günü dolayısıyla gazileri 27 Eylül'de düzenlenecek Bergama gezisine davet etti.