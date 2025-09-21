İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, kent içi toplu ulaşımı rahatlatacak iki yeni hattı yarın (22 Eylül 2025 Pazartesi) hizmete alıyor. İzmirli yolcular için büyük önem taşıyan 472 No’lu İşçievleri–Tınaztepe hattı ile 284 No’lu Evka 1–Konak hattı yarından itibaren seferlerine başlayacak.

472 No’lu İşçievleri–Tınaztepe hattı

Buca ilçesinde yoğun yolcu talebini karşılayacak olan 472 No’lu hat, kritik duraklardan geçerek üniversite ve hastane ulaşımını kolaylaştıracak. Hat güzergâhında Mehmetçik Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Şirinyer İZBAN İstasyonu, Forbes Caddesi, Buca Devlet Hastanesi, Buca Üçkuyular Meydanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi durakları yer alacak.

ESHOT açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“22 Eylül 2025 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 10.09.2025 tarih ve 2025/831 No.lu UKOME Kararı kapsamında 472 No.lu İşçievleri–Tınaztepe hattımız hizmete açılacaktır. Hattımız; Mehmetçik Cd.-Fevzi Çakmak Cd.-Şirinyer İzban-Forbes Cd.-Buca Devlet Hastanesi-Buca Üçkuyular Meydan-İktisadi İdari Bilimler Fakültesi güzergahlarını kullanacaktır. Kentlimizin bilgisine sunarız.”

284 No’lu Evka 1–Konak hattı

Kent merkezine erişimi kolaylaştıracak 284 No’lu Evka 1–Konak hattı ise Konak Tünelleri bağlantısı ile yolculara daha hızlı ulaşım imkânı sağlayacak. Hat güzergâhında Konak Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Homeros Bulvarı, Onat Caddesi, Adnan Kahveci Caddesi, Seyfi Demirsoy Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, Yavuz Selim Sultan Caddesi, Sosyal Yaşam Kampüsü ve Evka 1 Son Durak yer alacak.

ESHOT, resmi açıklamasında şunları aktardı:

“22 Eylül 2025 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 10.09.2025 tarih ve 2025/831 No.lu UKOME Kararı kapsamında; Konak Tünelleri bağlantılı 284 No.lu Evka 1–Konak hattımız hizmete açılacaktır. Kentlimizin bilgisine sunarız.”