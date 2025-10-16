İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla il genelinde kapsamlı bir operasyon düzenledi. Dün sabah saatlerinde başlatılan operasyon, il merkezi ve dış ilçelerde görev yapan toplam 208 personelin katılımıyla yürütüldü.

Eş zamanlı olarak 100 farklı adrese yapılan baskınlarda, 24 saat boyunca süren çalışmalar sonucunda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Hırsızlıktan cinayete birçok suç dosyası

Operasyon kapsamında “hırsızlık”, “kasten öldürme”, “yaralama”, “yağma”, “uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma”, “dolandırıcılık”, “cinsel suçlar” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan aranan toplam 173 kişi gözaltına alındı.

Silah ele geçirildi

Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, bazı şüphelilerin ikametlerinde suç unsurlarına ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

İşlemler sürüyor

Yakalanan şüpheliler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.