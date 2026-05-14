Son Mühür- İzmir’de geçtiğimiz aylarda depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Çankaya Katlı Otopark kapatılmıştı. Çankaya Katlı Otopark için Resmi Gazete’de karar yayımlandı. Karar sonrası gözler otoparkın açılacağı tarihe çevrildi. Kararda bölgenin SİT statüsü derecesi düşürülürken aynı zamanda ‘bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda’ ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan otoparkın açılması için otopark önünde sık sık basın açıklaması yapan Kemeraltı Esnafı Koruma Derneği Zafer Bilici öncülüğünde esnaf, otoparkın açılacağı günü dört gözle beklemeye başladı.

Bilici: Esnafı açısından memnuniyet verici bir gelişme olmuştur

Alınan karar sonrası açıklama yapan Kemeraltı Çarşı Esnafı Koruma Derneği Zafer Bilici, “İzmir’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı’nın bulunduğu alan hakkında alınan yeni karar, Kemeraltı esnafı açısından memnuniyet verici bir gelişme olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Koruma Kurulu tarafından, Agora Antik Kenti sınırları içerisinde yer alan otopark alanının “1. derece arkeolojik SİT” statüsünün “3. derece arkeolojik SİT” statüsüne dönüştürülmesi; bölgede yeni bir kültür varlığına rastlanmaması ve alanın kamu yararı taşıdığı yönündeki değerlendirmeler doğrultusunda alınmıştır. Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği olarak, çarşı esnafımızla birlikte uzun süredir yürüttüğümüz bu haklı mücadelenin esnafımız lehine sonuç doğurmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Kemeraltı’nın ticari hayatı, ulaşım ve otopark ihtiyacı açısından büyük önem taşıyan Çankaya Katlı Otoparkı’nın yeniden hizmete açılması sürecinin de takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadelerini kullandı.