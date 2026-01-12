Doğuştan görme engelli olan Yavuz Engin, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde; Mevlut Tahtalı ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde santral memuru olarak görev yapıyor. Gün boyunca vatandaşların sorularını yanıtlayan iki çalışan, kamu hizmetinin önemli bir noktasında görev alıyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz Engin, yaklaşık 10 yıldır aynı hastanede çalıştığını belirterek, 2007–2015 yılları arasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde de görev yaptığını ifade etti.

“7 yaşında tamamen görme yetimi kaybettim”

Görme kusurunun henüz 6 aylıkken fark edildiğini aktaran Engin, bebeklik döneminde ameliyat geçirdiğini ancak kataraktın engellenemediğini söyledi. Körler Okulu’na başladığı yıllarda ışık ve açık renkleri kısmen ayırt edebildiğini, ancak insan siluetlerini seçemediğini belirten Engin, 7 yaşında geçirdiği bir kaza sonrası görme yetisini tamamen kaybettiğini dile getirdi.

“Hayatımdan memnunum”

7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında konuşan Engin, kendilerine istihdam imkânı sağlayanlara teşekkür etti. Engin, zaman zaman zorluklar yaşadığını ancak hayatından memnun olduğunu ifade ederek, iki kızının lise öğrencisi olduğunu, doğuştan görme sorunu bulunan kızının ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu aktardı.

“Kaldırıma park edilen araçlar en büyük sorun”

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan evli ve bir çocuk babası Mevlut Tahtalı ise 2006 yılından bu yana santral memuru olarak çalıştığını belirtti. Görme engelliler kontenjanından kamuya atandığını kaydeden Tahtalı, doğuştan yüzde 70 oranında görme engelli olduğunu söyledi.

İş ortamında sorun yaşamadığını dile getiren Tahtalı, sokakta karşılaştığı en büyük problemin kaldırımlara park edilen araçlar olduğunu ifade etti. Tahtalı, devletin sağladığı istihdam imkânı sayesinde çalışma hayatında yer aldığını vurgulayarak, kendisini şanslı hissettiğini söyledi. Eşinin de görme engelli olduğunu belirten Tahtalı, sağlanan destekler dolayısıyla teşekkür etti.