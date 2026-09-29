İğneden ipliğe zamlanan inşaat maliyetleri kent merkezindeki metrekare fiyatlarını zirveye taşırken, dar gelirli aileler ve ilk kez ev alacak genç çiftler rotayı kentin çeperindeki ilçelere çevirdi. Şehrin gürültüsünden uzak ama ulaşımı bulunan bu çeper ilçeler, gayrimenkul alıcılarına nefes aldırıyor.

Beydağ ve Kiraz’da Rekor Düşük Rakamlar

İzmir haritasının en doğusunda, Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Beydağ ve Kiraz ilçeleri, kent genelinde en ucuz konutların kümelendiği iki adres olarak göze çarpıyor. Merkeze olan uzaklıkları nedeniyle yatırımcı talebinin sınırlı kaldığı bu bölgelerde, birkaç yıllık birikimle veya mütevazı bir krediyle müstakil veya daire tipi evler satın alınabiliyor. Tarımsal üretimin hakim olduğu ilçelerde yaşam masrafları da İzmir ortalamasının epey altında kalıyor.

Kuzeyin Sakin Limanı Kınık

Manisa sınırında yer alan Kınık ilçesi, kuzey İzmir’in en hesaplı gayrimenkul pazarına sahip. Bergama ve Aliağa’daki sanayi gelişiminden etkilenmesine rağmen henüz fahiş fiyat artışlarının yaşanmadığı Kınık, işçi sınıfı için tam bir fırsat kapısı. Eski binalardaki ucuz daire seçenekleri, ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen dar gelirli vatandaşların ilk tercihi haline geliyor.

Tarım Kentlerinde Ev Sahibi Olmanın Kolaylığı

Bayındır ve Torbalı’nın kırsal mahalleleri de İzmir’de bütçesini düşünenlerin göz attığı diğer noktalar. Şehir merkezindeki bir dairenin peşinatıyla bu ilçelerde tamamı ödenmiş müstakil bir yuva kurmak mümkün hale geliyor. Günün sonunda metrosu veya otobüsüyle merkeze ulaşım imkanı sunan bu yerleşkeler, yüksek kira derdinden kurtulmak isteyen İzmirliler için büyük bir şans.