Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Emekliler Platformu, insan onuruna yaraşır bir aylık, sendika hakkıyla ‘Sefalet ve sömürü düzenine son’ demek için dayanışma zinciri kurdu, “İnsanca yaşamak istiyoruz” diye haykırdı.

Basmane Gar’da bir araya gelen emekliler Konak’a kadar alkış ve sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Konak’ta bir araya gelerek basın açıklaması yapan İzmir Emekliler Platformu üyeleri, “Gelin hakkımızı alalım” diyerek tüm emeklilere birleşme ve dayanışma çağrısı yaptı.

“İnsan onuruna yakışır bir yaşam…”

İzmir Emekliler Platformu adına basın açıklamasını Dönem Sözcüsü Kenan Işık okudu. “Bizler, yıllarca bu ülkenin üretimi, gelişmesi, kalkınması için emek vermiş, üretmiş, alın teri dökmüş emeklileriz” sözleriyle açıklamalarına başlayan Işık, “Yıllarca çalışırken aylıklarımızdan peşin peşin kesilen, emekli maaşı kesintilerimizi bize lütufmuş gibi sunan, kasasından para veriyormuş gibi davranan iktidar sahiplerini şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Emekliler, dün olduğu gibi bugün de ne yazık ki insanca yaşanacak bir yaşamdan her geçen gün daha da uzaklaştırılıyoruz" sözleriyle devam eden Işık, "Emekli aylıkları açlık sınırının dahi altında kalmış, milyonlarca emekli yoksullukla, güvencesizlikle ve sosyal dışlanmayla baş başa bırakılmıştır. Oysa emeklilik, insan onuruna yakışır bir yaşamın güvencesi olmalıdır. Yıllarca çalışarak, yaşamımızın en güzel yıllarını verdiğimiz gençliğimizi geleceğimizi çalan kapitalist sömürü sistemine bir kez daha itiraz ediyor, haklarımızı talep etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Midemizi doldurmak değil, yaşamak istiyoruz”

“İnsanca yaşanacak bir aylık, onurlu bir yaşam istiyoruz” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Işık, “Biz sadaka ya da lütuf istemiyoruz. Yıllarca çalışırken kesilen, anamızın ak sütü gibi helal hakkımızı istiyoruz. Sağlıkta katkı payı altında alınan haraçlara son verilmesini talep ediyoruz. Biz emekliler yaşamak istiyoruz. Emekliler için sosyal hakların genişletilmesini istiyoruz. Emekliler için sosyal etkinlik ve sosyal yaşam alanları istiyoruz. Sağlığa, barınmaya ve temel ihtiyaçlara erişimde eşitlik istiyoruz. Örgütlenme hakkımızın tanınmasını, sendikal hakların önündeki tüm yasakların, baskıların kaldırılmasını istiyoruz. Emekliler olarak yalnızca geçinmek, midemizi doldurmak değil, yaşamak istiyoruz. Bu talepler lütuf değil, insan olarak en temel hakkımızdır” mesajı verdi.

“Birlik olmadan hak alınmaz”

Bugün emeklilere yoksulluk sınırında maaşlar verildiğini de aktaran Işık, “Bugün emeklilere reva görülen sefalet düzenini kabul etmiyoruz. Yoksulluk sınırının altında dayatılan maaşlara hayır diyor, insan onuruna yaraşır, yoksulluk sınırının üstünde bir aylık talebimizden asla vazgeçmiyoruz. Sömürüsüz, soygunsuz eşitlikçi, özgürlükçü, ekolojik ve demokratik bir cumhuriyet mücadelemizi, ekmek mücadelemizden ayırmadan haklarımızı alana kadar sürdüreceğiz. Biliyoruz ki; birlik olmadan, ortak mücadeleyi büyütmeden, hak alınmaz. Örgütlenmeden mücadele kazanılmaz. Bu nedenle tüm emeklileri, emekçileri, emek dostlarını ve halkımızı birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Gelin emekliler, emekçiler birleşelim. Gelin birlikte örgütlenip, birlikte mücadele edelim. Gelin, hakkımızı birlikte alalım. Biz birleşirsek iktidarlar yıkılır, biz birleşirsek iktidarlar kurulur” diye konuştu.