Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda gerçekleşen yönetim kurulu başkanlığı seçiminin ardından, 2016 yılından bu yana birlikte yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Selim Jimi, üyelerin takdiriyle 2018’den bu yana başkanlık görevini sürdüren Ömer Celal Umur’un yerine seçildi.

Selim Jimi: 2025 yılında küresel pazardaki gücümüzü perçinledik

Gerçekleştirdiği konuşmasında geçtiğimiz yıl ihracat performansıyla küresel pazardaki güçlerinin perçinlendiğini aktaran Selim Jimi, “2025 yılındaki ihracat performansımızla küresel pazardaki gücümüzü perçinledik; bu başarıda üreticilerimizin büyük özverisi ve ihracatçılarımızın yoğun çabası bulunuyor. Sigara ihracatımız 501 milyon dolar olurken, yaprak tütünden 336 milyon dolar, nargilelik tütün ihracatından 105 milyon dolarlık döviz geliri elde ettik.” diye konuştu.

“İhracatımızı 1 milyar 500 milyon dolara çıkarmak için çalışacağız”

Son olarak, sadece tütün sektörünün değil, Türk tarım sekötrünün ilerlemesi ve güçlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizen Jimi, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de üretilen sigaralarda yerli tütün oranının yüzde 30’a çıkarılma kararı sonrasında Burley ve Virgina tipi yabancı menşeli yaprak tütün üretimini de 30 bin tona çıkararak toplam üretimi 100 bin tonun üzerine taşıdık. İklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki zorlayıcı etkilerine rağmen sektör pazar ağını genişletmeyi başardı. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden zirai ilaç atıklarının yönetimine kadar pek çok alanda sektör paydaşlarımızla eşgüdümlü projeler yürütüyoruz. 2025 itibarıyla 50’ye yaklaşan atık toplama merkezimizle sadece tütün sektörünün değil, tüm tarım sektörünün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2026 ve sonraki yıllarda sürdürülebilirlik ile ilgili adımlarımızı sıklaştıracağız. Ürün kalitesinin artırılması, katma değerli üretim, gençlerin sektöre kazandırılması, birliğimizin üretttiği ürünlerin dünyada marka algısının güçlendirilmesi öncelikli çalışma konularımız olacak. Önümüzdeki 4 yılın sonunda üretimimizi artırarak ihracatımızı 1 milyar 500 milyon dolara çıkarmak için çalışacağız.” Öte yandan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’de 2026-30 dönemi için seçilen Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nda yerini aldı.