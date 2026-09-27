Yıllarca süren çabanın ardından bağlanacak olan maaşın miktarı, bundan sonraki hayat kalitenizin en büyük belirleyicisi olacak. İşin ilginç yanı, aynı fabrikada aynı süreyle çalışan iki arkadaşın bile farklı emekli maaşları alabilmesi. Peki bu fark nereden kaynaklanıyor?

Prim Günü Değil Kazanç Tutarı Konuşur

Emeklilik denince herkesin aklına ilk olarak "kaç günüm kaldı?" sorusu geliyor. Oysa İzmir'in köklü işletmelerinde yıllarını vermiş biri için asıl soru "kazancım hangi tavandan bildiriliyor?" olmalıdır. Fazla mesaileriniz, bayram ikramiyeleriniz veya performans primleriniz bordronuza yansıtılmıyorsa, ileride alacağınız maaş da doğal olarak güdük kalıyor. Yüksek maaşın sırrı, sadece çok çalışmakta değil, kazancın kuruma şeffaf ve eksiksiz bir şekilde yansıtılmasında yatıyor.

Zamanlama Hayat Kurtarır: 2026'da Ayrılmak Mantıklı Mı?

Karar aşamasına geldiğinizde önünüze koca bir takvim çıkıyor. Başvuruyu hemen bu yıl mı yapmalı yoksa 2027'nin ilk günlerini mi beklemeli? Bu sorunun yanıtı, her çalışanın kendi geçmişine göre değişiyor. 2026'da emekli olanlar, ocak ve temmuz aylarında verilen toplam yüzde 32 civarındaki zamdan anında yararlanıyor. Eğer beklemeyi seçerseniz, yeni yılın güncelleme katsayılarına tabi oluyorsunuz. Özellikle piyasa beklentileri doğrultusunda enflasyonun yüzde 30 bandında çıkması ihtimali, bu tercihi çok daha hassas bir noktaya taşıyor.

Borçlanma Yaparken Kendi Geçmişinize Odaklanın

Askerlik dönüşü veya doğum sonrası oluşan boşlukları kapatmak için devlete borçlanmak iyi bir çıkış kapısı gibi görünebilir. Fakat burada ince bir ayrıntı var. Sırf emeklilik yaşını öne çekmek veya günü doldurmak için en düşük tutardan borçlanma yaparsanız, maaşınızda dişe dokunur bir artış göremezsiniz. Eğer cebinizden ciddi bir nakit çıkacaksa, bunun emekli aylığınıza aydan aya nasıl bir katkı sunacağını önceden hesaplamanız cebinizin sağlığı için son derece önemlidir.