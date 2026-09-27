Son Mühür/ Beste Temel- Binlerce yıllık kökler, tencerelerde pişen yerel tatlar ve bugünün dünyasına meydan okuyan bir doğa. Urla, sezonu uzatmak ve adını küresel ölçekte duyurmak için kolları sıvadı.

Küresel turizm devlerinin akın ettiği Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı, bu yıl dikkat çekici bir standa ev sahipliği yaptı. 29 farklı ülkeden yüzlerce katılımcı ve binlerce profesyonel, İzmir’in bu cazibe merkezinin çekim alanına girdi.

Fuar sadece bir tanıtım alanı değildi. Urla Belediyesi, doğayı ve kültürü koruma kararlılığını masaya koydu.

“Sadece yaz aylarından ibaret değiliz”

Günübirlik kalabalıklar Urla’ya yetmiyor. Başkan Selçuk Balkan, turizmi yılın tamamına yaymakta kararlı. Tarım, gastronomi ve yerel üretim artık tek bir çatı altında birleşiyor.

Beş farklı festival, GastroFarm Urla markasıyla güç birliği yaptı. Ortaya net bir rota çıktı. Doğal dokuyu bozmadan, yerel esnafı ve üreticiyi ezdirmeden ilerleyen bir model kuruluyor.

Balkan, vizyonu net özetledi:

“Urla, binlerce yıllık tarihi, güçlü tarımsal üretimi, gastronomisi, festivalleri, doğası ve kendine özgü yaşam kültürüyle çok önemli bir destinasyon. Bizim amacımız bu değerleri yalnızca tanıtmak değil; aynı zamanda koruyarak geleceğe taşımak.”

Sektör güç birliği yaptı

Sadece belediye değil, konaklama sektörü de sahadaydı. Urla Otelciler Derneği, stanttaki yerini alarak yatırımcılar ve seyahat acenteleriyle birebir temas kurdu.

Yatak kapasitesi artıyor, beklentiler yükseliyor. Hedef büyük. Urla, turizmin tüm yükünü doğanın sırtına yüklemeden, yerel değerleriyle büyümeye devam ediyor.

