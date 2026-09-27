Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe ziyaretleri kapsamında Bayındır’daydı.

Kızıloba, Arıkbaşı ve Havuzbaşı mahallelerinin yer aldığı programda yerel üreticiler, esnaf ve muhtarlarla bir araya gelen Tugay, bölgedeki ihtiyaçları yerinde dinledi. Ziyarette Başkan Tugay’a Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da eşlik etti.

Saha mesaisi Kızıloba’dan başladı

Çalışma programının ilk adresi Kızıloba Mahallesi oldu. Kahvehane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Tugay, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini not aldı.

İlçenin öne çıkan sektörleri arasında kaynakları yer alan fidancılık sektörüne özel vakit ayıran Tugay, üreticilerle fidan yetiştiriciliği ve üretim süreçleri üzerine konuştu.

Muhtarlar masası Arıkbaşı’nda kuruldu

Ziyaretin ikinci adresi olan Arıkbaşı Mahallesi’ne geçen Büyükşehir heyeti, Bayındırlı muhtarlarla toplantı yaptı.

Mahallelerin altyapıdan sosyal hizmetlere kadar uzanan taleplerinin konuşulduğu görüşmede, yürütülen ve yapılması planlanan projeler ele alındı.

Havuzbaşı’nda sosyal tarama yapıldı

Programını Havuzbaşı Mahallesi’nde devam ettiren Başkan Tugay, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren Tugay halkla sohbet ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de aynı zamanda mahallede sosyal inceleme ve talep toplama çalışması gerçekleştirdi.

Yaz yangınları gündemdeydi

Ziyaretlerde yaz aylarında Bayındır genelinde yaşanan yangınlar da gündeme geldi.

Alevlere zamanında müdahale edilerek can ve mal kaybının önüne geçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalleliler, yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Tugay ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.