Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin önseçim sürecinin ikinci gününde Menemen'deki sandıkları ziyaret ederek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda parti içi demokrasi üzerine çarpıcı çıkışlarda bulundu.

Çağatay Güç: YENİ Parti’de karar kapalı kapılar ardında değil, sandıkta veriliyor

Parti olarak demokrasiyi yalnızca meydanlarda değil aynı zamanda kendi örgütlerinde de yaşadıklarını söyleyen YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, kararların kapalı kapılar ardında değil sandıklarda verildiğini kaydederek, "İzmir İlçe başkanlığı üye ön seçimlerinin ikinci gününde Menemen’de ön seçim sandıklarımızı ziyaret ettik.

Ülkemizin ve partimizin geleceğinde söz ve karar sahibi olan üyelerimizle buluştuk, görüşlerini dinledik. Biz demokrasiyi yalnızca meydanlarda savunmuyoruz; kendi örgütümüzde de yaşatıyoruz. İlçe başkanını üyelerin seçtiği YENİ Parti’de karar kapalı kapılar ardında değil, sandıkta veriliyor" dedi.

"YENİ Parti, milletimizle iktidara yürüyecek"

Son olarak, YENİ Parti'nin üyeleriyle birlikte iktidara yürüyeceğinin altını çizen Başkan Güç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Menemen’de kurulan sandıklar, Türkiye için verdiğimiz sözün de göstergesi: Milletin iradesi siyasetin merkezinde olacak. YENİ Partimiz, üyeleriyle güçlenecek; milletimizle birlikte iktidara yürüyecek"