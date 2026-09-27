İzmir’in Karaburun ilçesinde bulunan Badembükü Koyu, kalabalıktan uzak bir Ege rotası arayanların dikkatini çekiyor. Beyaz kumu, berrak denizi ve büyük ölçüde korunan doğal yapısıyla öne çıkan koy, görüntüsüyle tropikal adaları hatırlatıyor.

İzmir şehir merkezine yaklaşık 114 kilometre mesafedeki Badembükü’nde ziyaretçileri tesislerle çevrili bir sahil yerine sessizlik karşılıyor. Denizin sesi ve doğanın içinde geçen saatler, bölgeyi adeta bir “ruhsal detoks” noktasına çeviriyor.

Ücretsiz kamp için tercih ediliyor

Badembükü’nü farklı kılan ayrıntılardan biri de kamp imkânı. Koya gelenler herhangi bir ücret ödemeden çadır kuruyor, karavanıyla konaklıyor.

Ancak bölgenin bakir kalmasının bir karşılığı var. Elektrik, su ve market gibi imkanlar bulunmuyor. Bu nedenle kamp için gelenlerin temel ihtiyaçlarını yanında getirmesi gerekiyor.

11 kilometrelik rota doğanın içine götürüyor

Badembükü yalnızca deniz ve kumdan ibaret değil. Bölgede doğa yürüyüşünü tercih edenler için 11 kilometrelik Denizgiren parkuru bulunuyor.

Orta zorluktaki rota, Ege manzaraları ve doğayla iç içe atmosferiyle yürüyüş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Yakın köylerde Ege lezzetleri var

Kampın ardından çevredeki köylere uğrayanları yöresel lezzetler karşılıyor. Hurma zeytini, keçi peyniri, enginar reçeli ve keşkek bölgede tadılabilecek ürünler arasında bulunuyor.

Gün batımında manzara değişiyor

Badembükü’nde günün en dikkat çekici saatlerinden biri gün batımı. Gökyüzündeki pastel tonların denize yansıması özellikle fotoğraf çekenlerin ilgisini çekiyor. Sabah saatlerinde ise koy çok daha sakin bir görüntüye bürünüyor.

İzmir’den özel araçla ortalama 2 saatlik yolculukla ulaşılan Badembükü Koyu; denizi, doğal yapısı ve sessizliğiyle Karaburun’un keşfedilecek rotaları arasında yer alıyor.