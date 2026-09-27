Trendyol Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Göztepe, lige verilen milli maç arasında dinlenme fırsatı buldu.

Geride kalan 6 haftada sakatlıklar sebebiyle ideal kadrosunu oluşturmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekipte, tedavi süreçleri tamamlanan Novatus Miroshi ve Sonko Sundberg’in takımla antrenmanlara başlaması teknik heyete kadro konusunda avantaj sağladı.

Altı haftada tek galibiyet alınamadı

Ligde oynadığı 6 karşılaşmada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayarak 3 puan alabilen İzmir temsilcisi, puan tablosunun 17. sırasında yer alıyor.

Sezon başından bu yana saha sonuçlarının dışında çok sayıda sakatlıkla da mücadele eden Göztepe, birçok as oyuncusundan kritik haftalarda faydalanamadı.

Sakatlıklar kadro istikrarını vurdu

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlık listesi sezon öncesinden itibaren giderek arttı. Yeni transferlerden Sonko Sundberg, sezon başındaki Trabzonspor hazırlık maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligdeki 6 maçın tamamında kadro dışında kaldı.

Ligin 2. haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan Allan Godoi son 4 maçta görev alamazken, Novatus Miroshi ise Alanyaspor ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde forma şansı bulamadı.

Antrenmanda sakatlık geçiren yeni transfer Gökdeniz Bayrakdar ile 1 maç kaçıran Alexis Antunes de takımdan ayrı kalan isimler arasında oldu.

Geçen sezondan bu yana tedavisi devam eden Furkan Bayır ile sezon başında sakatlanan Ibrahima Sabra ise henüz sahaya çıkamadı.

Milli arada iki oyuncudan sevindiren haber

Yoğun fikstür öncesinde verilen milli maç arası, sarı-kırmızılı ekibe toparlanma fırsatı sundu. Bir süredir sakatlıklarından dolayı takımdan uzak kalan Novatus Miroshi ve Sonko Sundberg, yapılan son antrenmanla birlikte takımla çalışmalara katıldı.

İki futbolcunun da milli ara boyunca fiziksel eksikliklerini gidererek ligin 7. haftasındaki karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkabilecek hale gelmesi hedefleniyor.