İzmir'de artan maliyetler nedeniyle bir süredir 15 TL'den satılan 200 gram ekmeğe zam yapıldı. İzmir Fırıncılar Odası'nın bir süredir talep ettiği zamlı fiyat tarifesi onaylandı. Peki, İzmir'de ekmek fiyatları ne kadar oldu? İzmir'de ekmek fiyatlarına yapılacak zam ne zaman uygulanmaya başlanacak? İşte ayrıntılar...

İzmir Fırıncılar Odası'nın 2025 yılının Aralık ayından bu yana beklediği zam talebi sonunda neticelendi. Alınan resmi kararla İzmir'de ekmeğe zam geldi. Yeni fiyat tarifesi 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren tüm kentteki fırın ve bakkallarda geçerli olacak. Bu tarihten itibaren vatandaşlar temel gıda maddesi olan ekmeği zamlı tarife üzerinden satın alacak.

Tarifenin resmi olarak değişmesiyle birlikte kentte daha önce 15 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin yeni fiyatı 17,50 TL'ye çıktı. Süreci değerlendiren İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, fırıncı esnafının beklentilerini dile getirdi. Aslında ekmeğin gramajını da artırarak fiyatın 20 TL olmasını talep ettiklerini belirten Sırtı, yapılan görüşmeler sonucunda 200 gram ekmeğin 17,50 TL'den satılmasında mutabık kaldıklarını aktardı. Oda başkanı, aylar sonra gelen bu zammın artan maliyetler karşısında sektöre can suyu olduğunu ifade etti.