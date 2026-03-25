Son Mühür- Bölgeyi ateş çemberine sokan savaş öncesinde 5 bin 300 dolar seviyesinde olan ons altın, üstü üste dokuz günlük düşüş trendini kırdı. Ons altın gün içine yüzde 2'ye varan artışla 4.555 dolar seviyesine yükselirken, fiziki altın için kuyumculara olan ilgi de tavan yaptı.

Gazeteci Barış Soydan, sadece gram altın değil Darphane çeyrek altını da bulunmuyor hatırlatmasında bulundu.

Ekonomist İris Cibre de ''Çarşıda altın yağmalanıyor diyorlar. Ben, şehirde birkaç yere baktım, tek gram altın kalmamış gerçekten'' mesajı verdi.



Aradaki makas açılıyor...



Ekonomi gazetecisi Barış Soydan,

Sadece gram altın değil piyasada, Darphane çeyrek altın da bulunmuyor. Bir torba çeyrek altında işçilik 15.000 dolara çıkmış durumda, bu görülmedik bir marj.

Altın şirketleri Darphane'ye 1 kg 24 ayar külçe altın veriyor. Darphane bunun karşılığında 14,30 gr işçilik bedeli kesip şirkete bir torba çeyrek veriyor. Bu torbada 610 adet çeyrek oluyor, bu standart. Esnaf da bunu torbada 1400-1500 dolar marjla satıyor.

İşte bu kar marjı 15.000 dolara çıkmış durumda'' değerlendirmesinde bulundu.



Tek gram altın kalmamış gerçekten...



Ekonomist İris Cibre de altına olan rağbete dikkat çekerek,

''Çarşıda altın yağmalanıyor diyorlar. Ben, şehirde birkaç yere baktım, tek gram altın kalmamış gerçekten

Darphanede sıra var, 10 gün sonrasına teslimat randevusu veriliyor deniyor, Çarşı esnafı tarafından.

Ayaklı borsadan almak zorunda olanlar da 1 kg has altına 5 bin USD işleme ücreti ödüyor deniyor (Şubat sonu 100 USD)

Bedavaya satılıyor gibi rağbet var gibi görünüyor. Ayşe Teyze işini bilir'' ifadesiyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

İzmir Kuyumcular Odası'nın verileri göre İzmir'de çeyrek altın 12 bin 400, gram altın 6.820, yarım altın 24.800 ve Ata altın 50.780 liradan satışa sunuluyor.

